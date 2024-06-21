وضع السوق: انخفاض سعر البيتكوين إلى ما دون 64,000 دولار واستمرار التدفقات الخارجية من صناديق ETF البيتكوين

تواصل أسعار البيتكوين تحركاتها المخيبة للآمال، حيث توقفت العملة الرقمية الأولى من حيث القيمة السوقية الإجمالية عند مستوى 66,400 دولار ثم تراجعت لما دون مستوى 64,000 دولار للمرة الثالثة هذا الأسبوع.

العملات الرقمية البديلة لم تكن بمنأى عن هذا التراجع، حيث شهدت انخفاضات ملحوظة، خاصة في فئة العملات ذات طابع الميم التي شهدت أسوأ أداء.

انخفاض البيتكوين إلى ما دون مستوى 64,000 دولار

يمكن القول إن عملة البيتكوين قد شهدت أياما أفضل فيما يتعلق بتحركات الأسعار.

حيث سجلت العملة الرقمية مستويات قريبة من مستوى 70,000 دولار في عدة مناسبات خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، فإن عدم قدرتها على الثبات فوق هذا المستوى أدى إلى تراجع مؤلم دفع سعرها إلى ما دون 65,000 دولار بحلول يوم الجمعة.

كانت نهاية الأسبوع هادئة نسبيا، حيث تمكنت العملة الرقمية من استعادة بعض الزخم وارتفعت قليلا لتصل إلى مستوى 66,000 دولار.

ومع بداية الأسبوع الجديد، حاولت عملة البيتكوين الصعود نحو 67,000 دولار، إلا أن المضاربين على الانخفاض دفعوها مرة أخرى إلى أدنى مستوى شهري لها عند 64,000 دولار.

بعد ذلك، اتخذت البيتكوين موقف هجومي يوم أمس وصعدت إلى حوالي 66,500 دولار (حسب بيانات Bitstamp).

لكن رفض السعر مجددا دفع العملة للتراجع، حيث تكافح العملة الآن للبقاء فوق مستوى 64,000 دولار.

تزامنت هذه الانخفاضات في الأسعار مع استمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF البيتكوين المتداولة في البورصة.

بعد توقف مؤقت في 19 يونيو، بلغت عمليات السحب بالأمس نحو 140 مليون دولار، حيث تفوقت صناديق GBTC على FBTC لأول مرة منذ عدة أيام.

مع هذا التراجع، انخفضت القيمة السوقية للبيتكوين بنسبة 2% في اليوم لتصل إلى 1.265 تريليون دولار.

ورغم ذلك، ارتفعت هيمنة البيتكوين على سوق العملات الرقمية البديلة قليلا لتصل إلى 51.5%.

العملات الرقمية البديلة والعملات ذات طابع الميم تتأثر سلبا:

شهدت معظم العملات الرقمية البديلة تراجعات أكبر من البيتكوين.

حيث انخفض سعر عملة الإيثيريوم (ETH) بأكثر من 3% ليصبح دون مستوى الدعم النفسي البالغ 3500 دولار.

كما تراجع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة مشابهة إلى 580 دولار.

لكن العملات الرقمية ذات طابع الميم كانت الأكثر تأثرا بتراجع السوق.

حيث هبطت عملة WIF إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر، تلتها JASMY، وBONK، وBRETT، وPEPE، وFLOKI، وجميعها تراجعت بأكثر من 8% خلال يوم واحد.

في المجمل، شهدت القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة انخفاضا بنحو 50 مليار دولار خلال يوم واحد.

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