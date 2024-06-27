سعر البيتكوين يواصل التذبذب ما بين 60 و62 ألف دولار مع تراجع هيمنة البيتكوين على السوق!

يستمر تراجع سعر البيتكوين، حيث لم تتمكن العملة الرقمية الرئيسية من الحفاظ على مستوى يتجاوز 61000 دولار، ما أدى إلى انحدارها نحو مستوى الدعم البالغ 60000 دولار.

وعانت العملات الرقمية البديلة من تراجعات مماثلة، حيث شهدت DOGE وADA وSHIB وLINK وPEPE وNEAR وغيرها انخفاضات تجاوزت 3٪ خلال 24 ساعة الماضية.

هل سيخسر البيتكوين مستوى 60 ألف دولار؟

عطلة نهاية الأسبوع شهدت استقرار في سعر البيتكوين عند مستوى تجاوز 64000 دولار قليلا، ومع غياب أي تطورات كبيرة بشأن ETF البيتكوين، كما لم تشهد الأسعار تقلبات كبيرة يومي السبت والأحد.

إلا أن الوضع تغير يوم الاثنين حيث اشتدت ضغوط البيع، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة البيتكوين لتصل إلى 58400 دولار صباح الثلاثاء، وهو أدنى مستوى للعملة الرقمية الأكبر منذ قرابة شهرين.

استجاب السوق بقوة حيث تمكنت عملة البيتكوين للارتفاع إلى ما يزيد عن 60000 دولار بسرعة، بل وارتفعت العملة إلى 62400 دولار خلال اليوم، لكنها فشلت في الحفاظ على هذا المستوى.

في الوقت الحالي، استقر سعر البيتكوين ما بين 60 ألف و62 ألف دولار.

تزامنا مع ذلك تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى أقل من 1.2 تريليون دولار، كما انخفضت هيمنة البيتكوين على العملات الرقمية البديلة إلى 50.6٪ وفقا لـ “coingecko”.

شهدت العملات الرقمية البديلة الكبيرة تراجع واضح خلال الفترة الماضية.

في نفس المدة الزمنية لم تتأثر بعض العملات الرقمية البديلة بل العكس حيث ارتفعت كل من عملة TON وعملة TRON بنسبة 5% و 6% على التوالي على المستوى الأسبوعي.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة انخفض بأكثر من 30 مليار دولار خلال الساعات القليلة الماضية ليصل حاليا إلى 2.37 تريليون دولار.

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