بينانس تحظر 297 حساب وتوضح الأسباب!

أعلنت بينانس عن حظر حوالي 300 حساب، بالضبط 297 حساب، بعد حدث “Megadrop IEO”.

السبب الرئيسي لهذا الحظر هو الهجمات، حيث يستخدم صائدو “Airdrop” استراتيجيات متطورة للحصول على أكبر عدد ممكن من العملات الرقمية.

التفاصيل:

شارك أكثر من مليون مستخدم في حدث Megadrop IEO، مما يعكس مستوى عال من مشاركة المستخدمين.

ومع ذلك، كشفت إجراءات التحكم في المخاطر التي تنفذها بينانس عن وجود 102,000 حساب احتيالي.

هذا الرقم يتم تحديثه بشكل مستمر مع فحص المزيد من الحسابات.

استخدمت هذه الحسابات بشكل أساسي في هجمات Sybil، حيث يتم إنشاء عدة حسابات للاستفادة من عمليات التوزيع المجاني (الايردروب).

بعد تحقيق شامل، تأكدت بينانس من أن 297 حساب أساسي شارك في هذه الأنشطة وتم حظره.

على سبيل المثال، كان أحد هذه الحسابات يسيطر على ما يصل إلى 9,000 حساب KYC.

تضمن الإجراءات الصارمة لمراقبة المخاطر التي تنفذها بينانس اكتشاف هذه الأنشطة الضارة ومعالجتها بسرعة.

ولضمان استفادة المستخدمين الحقيقيين، سيتم تمويل نفقات المشروع من أموال الحسابات المجمدة والمستردة.

تهدف بينانس من خلال هذه التدابير الاستباقية إلى منع منتهكي النظام من الاستفادة من أحدث الايردروب، ومساعدة المستخدمين المصرح لهم فقط.

خلاصة القول أن هناك تقدم كبير في تكتيكات صائدي الايردروبات، حيث أصبحت هجمات “Sybil” تهديد جدي في مجال العملات المشفرة.

من خلال اتخاذ هذه الإجراءات، تأمل بينانس في تقليل هذه التهديدات وحماية بيئة تداول أكثر أمان لجميع المستخدمين.

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