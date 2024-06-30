مؤسس الايثيريوم ينتقد التقنين والتنظيم الحالي لسوق العملات الرقمية المشفرة!

انتقد “فيتاليك بوتيرين”، مؤسس الايثيريوم، تنظيم سوق العملات الرقمية المشفرة، مسلطا الضوء على التفاوت القائم في الوقت الحالي.

حيث تزدهر العملات الرقمية مثل “Dogecoin” بينما تواجه مشاريع مثل XRP تدقيق أكثر صرامة.

وصل “بوتيرين” إلى منصة “Farcaster” ليطرح قضية مهمة في المشهد التنظيمي للعملات المشفرة، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أشار إلى أن المشاريع الواعدة بعوائد غير واضحة غالبا ما تعمل بحرية، بينما تلك التي لديها عروض قيمة واضحة تواجه تنظيم صارم.

هذا الوضع أنشأ بيئة غير مواتية للصناعة، وفقا لـ “بوتيرين”.

أوضح مؤسس الايثيريوم أيضا أن الفجوة في الحوافز التي أنشأها هذا النهج التنظيمي تعتبر ضارة بمجال العملات الرقمية المشفرة ككل.

ويرى أن النظام الحالي، والذي وصفه بـ “الاستبداد الفوضوي”، أسوأ من الفوضى التنظيمية الكاملة أو الاستبداد التنظيمي الصارم.

هذا ودعى “بوتيرين” إلى تغيير الممارسات التنظيمية بنية حسنة.

وأشار إلى أن إصدار الرموز الرقمية دون عرض قيمة واضح على المدى الطويل ينبغي اعتباره أكثر خطورة.

وعلى العكس من ذلك، ينبغي اعتبار المشاريع التي تقدم قيمة شفافة وتلتزم بأفضل الممارسات أكثر أمان وتواجه تحديات تنظيمية أقل.

لتحقيق هذا التحول، يدعو مؤسس الايثيريوم إلى التعاون بنية حسنة بين المنظمين وصناعة العملات المشفرة.

ويعتقد أن مثل هذا التعاون ضروري لإنشاء إطار تنظيمي أكثر توازن وإنتاجية.

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