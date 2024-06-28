هل يستطيع البيتكوين الحفاظ والدفاع عن مستوى 60 ألف دولار رغم الضغوط الحالية؟

شهد سعر عملة البيتكوين انخفاض بأكثر من 6٪ خلال الأسبوع الماضي، حيث أدت التصحيحات المتتالية إلى هبوط سعر العملة مؤقتا إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار.

وعلى الرغم من التعافي الجزئي إلى حوالي 61500 دولار، فإن هذا التعافي قد تباطأ، مما أثار قلق المستثمرين بشأن إمكانية المزيد من الخسائر.

تجددت المخاوف بعد أن حولت حكومة الولايات المتحدة 3940 بيتكوين إلى منصة كوين بيس Prime بعد الحصول على الموافقة لتصفيتها.

دفاع البيتكوين عن مستوى 60 ألف دولار:

في 26 يونيو، قامت حكومة الولايات المتحدة بتحويل 3940 بيتكوين إلى كوين بيس Prime، ذراع التداول المؤسساتي لـ كوين بيس، وكانت هذه العملات قد صودرت في وقت سابق من تاجر المخدرات المدان “باسميت سينغ”.

أثار هذا التحويل مخاوف من احتمال بيع الحكومة جزء من احتياطياتها من البيتكوين، مما قد يزيد الضغط الهبوطي على سعر البيتكوين الذي يعاني بالفعل.

وفقا لأحدث التحليلات من “QCP Capital”، حافظت عملة البيتكوين بشكل فعال على مستوى الدعم البالغ 60 ألف دولار على الرغم من الضغوط الهبوطية.

وهناك سببان رئيسيان لبقاء سعر العملة فوق مستوى 60 ألف دولار:

بطء التحويلات الحكومية: تباطأت وتيرة التحويلات من المحفظة الحكومية إلى منصات التداول، حيث تم إرسال 250 بيتكوين فقط يوم أمس، قد يشير هذا إلى نهاية نظام البيع الحالي. تدفقات البيتكوين الصافية: شهدت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة تدفقات خارجة صافية بقيمة 52.4 مليون دولار على مدار اليومين الماضيين بعد سبعة أيام متتالية من التدفقات الخارجية.

بناء على هذه العوامل، يرى تحليل “QCP Capital” أن السوق جاهز لتجميع البيتكوين.

بينما ووفقا لأحدث أبحاث “CryptoQuant”، فإن هناك مؤشرات وعلامات تشير إلى تشكل قاع محلي للبيتكوين.

أشار ذات التحليل إلى أن الفائدة المفتوحة (OI) انخفضت بمقدار 3 مليار دولار في سوق العقود الآجلة نتيجة للتصفية الطويلة.

كما اقتربت معدلات التمويل للعقود الدائمة من الصفر، مما يدل على وجود سوق متوازن مع هيكل أسعار أكثر صحة وأقل تفاؤلا.

جذب الانخفاض الأخير في سعر البيتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار العديد من المشترين، حيث أضاف المالكين الذين يتحكمون في 0.1% من إجمالي المعروض من البيتكوين 7130 بيتكوين إلى مخزونهم في يوم واحد فقط، مما يعادل حوالي 436 مليون دولار.

هذا التراكم يمثل أيضا أعلى صافي التدفقات الداخلة منذ أواخر مايو، مما قد يشير إلى ثقة المستثمرين في ارتفاع السعر من الآن فصاعدا.

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