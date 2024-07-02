فشل سعر البيتكوين في الحفاظ على مستوى 63 ألف دولار واستقرار مؤقت لأغلب العملات البديلة

بعد اختبار سعر البيتكوين لمستوى 63 ألف دولار، فشلت عملة البيتكوين بالبقاء فوق هذا المستوى.

حيث فشل المضاربون على الصعود في إبقاء سعر العملة الرقمية البيتكوين فوق هذا المستوى النفسي المهم.

حاليا وبالرغم من تراجع سعر البيتكوين عن هذا المستوى إلا أن أسعار العملات الرقمية البديلة بقيت مستقرة ومحافظة على تماسكها على الأقل حتى وقت كتابة ونشر هذه المقالة.

يتداول سعر البيتكوين حاليا عند مستوى 62600 دولار وهو تقريبا نفس المستوى الذي كان عليه يوم أمس.

العملات الرقمية البديلة ومثلما أشرنا لم تتحرك كثيرا لا صعود ولا هبوط وبقيت ثابتة مسجلة حركة شبه ثابتة نسبيا.

أهم الأحداث التي سبق وتطرقنا إليها في وقت سابق على منصة بيتكوين العرب والتي من الممكن ساهمت في الحركة الحالية لسعر البيتكوين بيع الحكومة الألمانية لعملات البيتكوين بشكل مكثف.

بالرغم من ذلك، غرد العديد من المحللين في سوق الكريبتو بأن شهر يوليو شهر إيجابي للبيتكوين واستشهد العديد منهم بالنمط التاريخي لعملة البيتكوين في شهر يونيو.

بشكل عام يمكن القول أن السوق لم يحدد إتجاهه بعد، حيث من غير المعروف إن كان سيهبط ويفقد المستوى النفسي المهم المقدر بـ 60 ألف دولار أو سيصمد ويصعد ويكسر مقاومة 63 و 65 ألف دولار.

القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بقيت مستقرة على حالها في 24 ساعة الأخيرة عند 2.43 تريليون دولار يسيطر البيتكوين على نسبة 50.8% من هذه القيمة.

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