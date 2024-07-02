شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الرقمية تتراجع.. و"بيتكوين" تخسر 1.1% من قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق خطاب رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول بمنتدى المركزى الأوروبى فى البرتغال اليوم، والذى قد يقدم دلائل حول مسار الفائدة الأمريكية.

وهبطت بيتكوين بنسبة 1.1% إلى 62598.75 دولار، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

كما انخفضت عملة "إيثريوم" 0.78% عند 3441.55 دولار، بينما ارتفعت الريبل بنسبة 0.99% إلى 48.17 سنت.

وسجلت الصناديق المتداولة لعملة بيتكوين بالأسعار الفورية في الولايات المتحدة تدفقات يومية بلغت 129.45 مليون دولار أمس وهو اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الإيجابية.