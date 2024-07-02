منصة PoolX: حل مرن ومبتكر للاستثمار في العملات الرقمية

تعتبر منصة PoolX من Bitget أداة لا غنى عنها للمستثمرين في العملات الرقمية، حيث توازن بين السيولة والمرونة وسهولة الاستخدام.

تقدم PoolX نهج جديد للاستثمار من خلال تقديم خيارات مرنة للمستخدمين تمكنهم من استرداد العملات الرقمية المحصصة في أي وقت، مما يسمح لهم بالحصول على مكافآت دون التضحية بالسيولة.

الابتكار في منصة PoolX

في الاستثمار التقليدي، تكون الأصول مغلقة لفترات زمنية ثابتة، مما يحد من قدرة المشاركين على التفاعل مع الظروف غير المرغوب فيها في وقت مبكر.

على عكس ذلك، توفر منصة PoolX خيار مرن يتيح للمستخدمين استرداد عملاتهم الرقمية في أي وقت، مما يتيح لهم الوصول إلى أصولهم في أي لحظة لتنفيذ خطة استثمار ناجحة مع استراتيجية إدارة مخاطر محكمة.

سيولة محسنة وتوزيع المكافآت:

السيولة المحسنة لا تقتصر على الأصول المحصصة فحسب، بل تشمل أيضا توزيع المكافآت بشكل ساعي.

هذا مفيد بشكل خاص في سوق العملات الرقمية المتقلبة، حيث يمكن أن يكون الوصول السريع إلى الأصول وتحريكها أمر حاسم للاستفادة من الفرص السوقية أو تجنب الانخفاضات.

يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى التراكم السريع، مما يعني إمكانية إعادة استثمار الأرباح في مجمع التحصص بشكل أسرع.

لا تنس أن منصة PoolX هي منصة stake-to-mine، حيث يمكن للمشاركين تحقيق إيرادات إضافية من خلال مكافآت التحصيص التي تكون على شكل عملات رقمية شائعة.

تتيح PoolX تحصيص العملات الرقمية المحددة لكل مشروع، بما في ذلك العملات المستقرة مثل USDT ورمز BGB الخاص بـ Bitget، مع حساب نسب العائد السنوي بشكل منفصل لكل مجمع تحصيص، مما يتوقع اتجاهات واحتياجات المستقبل بشكل فعال.

كيفية المشاركة في مشاريع PoolX

سهولة الوصول تتحدث عن سهولة فهم واستخدام منتجات Bitget. إليك كيفية المشاركة في PoolX:

الخطوة 1:

انتقل إلى PoolX مباشرة أو مرر فوق [Earn] في شريط التنقل.

سترى PoolX تظهر في القائمة المنسدلة.

الخطوة 2:

تحقق من الحدث الجاري واختر المجمع المفضل لتكديس الأصول المتاحة. يمكنك المشاركة في جميع مجمعات التكديس حسب اختيارك، ثم انقر على [Stake] لتكديس الأصول في المجمعات المقابلة.

الخطوة 3:

أدخل كمية الأصول التي ترغب في تكديسها وراجع معلومات التكديس قبل تأكيد العملية.

الخطوة 4:

تحقق من تكديسك والمكافآت من خلال النقر على [Participation history]. يتم توزيع المكافآت على أساس ساعي.

يرجى ملاحظة ما يلي:

سيتم إعادة العملات الرقمية المحصصة إلى حسابات جميع المشاركين بعد انتهاء فترة التحصيص.

يتم حساب المكافآت كالتالي:

[المكافآت الساعية = (مبلغ التحصيص الخاص بالمشارك / المبلغ الكلي المحصص من قبل جميع المشاركين المؤهلين) * حجم المجمع المقابل]

[المكافآت الساعية = (مبلغ التحصيص الخاص بالمشارك / المبلغ الكلي المحصص من قبل جميع المشاركين المؤهلين) * حجم المجمع المقابل] يجب على المشاركين إكمال KYC على Bitget ليكونوا مؤهلين لتوزيع المكافآت والامتثال لشروط كل مشروع على PoolX. إليك دليل سريع لإكمال KYC على Bitget.

للمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة bitget.

وللمزيد والاستفادة الكاملة من Bitget يمكن ذلك من خلال أكاديمية bitget من الرابط.

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