سعر البيتكوين يتدحرج لمستوى 58 ألف دولار وتصفيات العديد من المراكز الطويلة!

هبوط مفاجئ ومتسارع لعملة البيتكوين في الساعات القليلة الماضية.

الهبوط جعل الجدد في سوق الكريبتو يرتعدون خوفا، أما القدامى وكبار الحيتان فيرونه فرصة للتجميع وشراء القيعان ويرون ما يحدث من تذبذب أنه لا حدث وأنه مجرد سمة من سمات البيتكوين.

الضغط على البيتكوين كان منذ أيام منذ بدء البيع المكثف من الحكومة الألمانية للبيتكوين، بالاضافة إلى تراجع التدفقات المالية نحو صناديق ETF البيتكوين.

سبب آخر جعل سعر البيتكوين يتراجع ويتسبب في انتشار الخوف والمشاعر السلبية اقتراب موعد شركة MtGox المفلسة توزيع عملات البيتكوين على المستخدمين المتضررين.

الخوف من ضخ هذا المبلغ الضخم من البيتكوين في السوق جعل المشاعر تتحول للسلبية.

بالاضافة إلى كل ما سبق إعلان الفيدرالي الأمريكي عن احتمال استمرار السياسة النقدية الحالية وعدم المساس بأسعار الفائدة وهو الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يهجرون الأصول الخطرة مثل الأسهم والعملات الرقمية نحو أصول أقل مخاطرة.

عمليات تصفية بالجملة:

التراجع السريع في أسعار البيكوين من مستوى 63 ألف دولار ثم إلى مستوى 60 ألف دولار ثم إلى 58 ألف دولار جعل عمليات التصفية تبلغ أوجها حيث ووفقا لبيانات منصة coinglass بلغت عمليات التصفية أكثر من 275 مليون دولار أغلبها على منصة بينانس.

هذا وكانت مراكز البيتكوين الطويلة هي الأكثر حجما من حيث التصفية حيث وصلت لغاية 75 مليون دولار.

تليها المراكز الطويلة لكل من عملة الايثيريوم وعملة سولانا.

في وقت نشر هذه المقالة يتداول سعر البيتكوين عند مستوى 58400 دولار بعد وصول السعر للقاع عند مستوى 58040 دولار حسب منصة coingecko.

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