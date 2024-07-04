- 1/2
- 2/2
التراجع الحالي في سعر البيتكوين يمثل فرصة للحيتان التي لا تتوانى في انتهاز أي هبوط لتعزيز مراكزها ولتجميع المزيد من البيتكوين.
وهو ما حدث بالفعل، حيث أقبلت العديد من المحافظ التي تحتوي على أكثر من 0.1% من إجمالي عرض العملة على شراء ما يقارب 55 ألف بيتكوين.
هذا وأخبر المحلل “ALI” أن العلامات المبكرة على تجميع البيتكوين قد بدأت بالظهور بالفعل.
محلل آخر من شركة “CryptoQuant” أخبر أن السير العرضي لسعر البيتكوين ساهم في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للشراء واختيار مراكز جيدة.
هذا ومازالت نسبة كبيرة من المحللين ترى أن البيتكوين مازال في اتجاه الصعودي بالرغم من التراجع الأخير في السعر لما دون 60 ألف دولار.
اقرأ أيضا:
تزامنا مع الانخفاض الأخير في الأسعار: تحرك عملات بيتكوين من عصر ساتوشي ناكاموتو!
سعر البيتكوين يتدحرج لمستوى 58 ألف دولار وتصفيات العديد من المراكز الطويلة!
كانت هذه تفاصيل خبر الحيتان تُقبل على شراء البيتكوين بعد هبوط الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.