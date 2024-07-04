الحيتان تُقبل على شراء البيتكوين بعد هبوط الأسعار

التراجع الحالي في سعر البيتكوين يمثل فرصة للحيتان التي لا تتوانى في انتهاز أي هبوط لتعزيز مراكزها ولتجميع المزيد من البيتكوين.

وهو ما حدث بالفعل، حيث أقبلت العديد من المحافظ التي تحتوي على أكثر من 0.1% من إجمالي عرض العملة على شراء ما يقارب 55 ألف بيتكوين.

هذا وأخبر المحلل “ALI” أن العلامات المبكرة على تجميع البيتكوين قد بدأت بالظهور بالفعل.

محلل آخر من شركة “CryptoQuant” أخبر أن السير العرضي لسعر البيتكوين ساهم في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للشراء واختيار مراكز جيدة.

هذا ومازالت نسبة كبيرة من المحللين ترى أن البيتكوين مازال في اتجاه الصعودي بالرغم من التراجع الأخير في السعر لما دون 60 ألف دولار.

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