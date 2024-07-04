شركة “CleanSpark” تحقق إنجاز بارز في نشاط تعدين البيتكوين في شهر يونيو: التفاصيل هنا

حققت شركة “CleanSpark” إنجاز بارز حيث نجحت في تعدين 445 بيتكوين في شهر يونيو الماضي وتجاوز معدل التجزئة الخاص بها 20 إكساهاش في الثانية EH/S.

هذا الإنجاز جاء بعد الاستحواذ على 5 منشآت تعدين في جورجيا ما جعل قدرة تجزئة الشركة ترتفع لمستواها الحالي.

في آخر تحديث نشرت شركة “CleanSpark” بالتفصيل التقدم الذي أحرزته.

صرح “زاك برادفورد” الرئيس التنفيذي للشركة بالقول:

لقد وصلنا إلى مرحلة هائلة في طريقنا إلى 50 EH/s وما بعدها. إن تجاوز 20 EH/s في معدل التجزئة التشغيلي هو أكثر من ضعف معدل التجزئة لدينا منذ ديسمبر



في يونيو، قامت “CleanSpark” بتعدين 445 بيتكوين، ليصل المجموع ما تم تعدينه في سنة 2024 إلى 3614 بيتكوين.

هذا وسلط “برادفورد” الضوء على جهودهم لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في المواقع الحالية وأعرب عن توقعه للفرص المستقبلية في “وايومنغ” و”تينيسي” الأمريكية.

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