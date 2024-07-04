سعر البيتكوين يستقر عند 57 ألف دولار: هل سينزل لما دون 50 ألف دولار؟

انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون مستوى الدعم البالغ 60 ألف دولار، ليصل إلى أدنى مستوى له في تسعة أسابيع عند حوالي 57 ألف دولار اليوم 4 يوليو.

وفقا لـ “ماركوس ثيلين”، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “10x Research”، يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى تراجع محتمل يصل إلى أو أقل من 50 ألف دولار.

أشار “ثيلين” في مذكرة للمستثمرين إلى أن المستوى النفسي البالغ 60 ألف دولار هو نقطة حرجة للمعدنين ومشتري أسهم صناديق الاستثمار.

ذكر المحلل “ريتشارد جالفين” من “Digital Asset Capital Management” أن العامل السياسي، مثل احتمالية وجود مرشح ديمقراطي أقوى محل “بايدن”، قد يؤثر على السوق.

وأضاف أن السبب الأكبر لانخفاض البيتكوين على المدى القصير هو البيع من شركة Mt. Gox والبيع القادم من الحكومة الألمانية.

وتوقع “أندرو كانغ”، مستثمر في العملات المشفرة، أن الانخفاض قد يصل إلى 40 ألف دولار، مع بضعة أشهر من التقلبات والاتجاه الهبوطي قبل انعكاس الاتجاه الصعودي.

بينما أشار “أليكس كوبتسيكيفيتش”، كبير محللي السوق لدى “FxPro”، إلى أن البيتكوين قد انخفض إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، ويتوقع المزيد من الانخفاض إلى 51.5 ألف دولار.

في النهاية، سحبت البيتكوين معها بقية سوق العملات المشفرة، حيث تكبدت العملات الرقمية البديلة خسائر كبيرة.

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