شركة الريبل تستخدم قرار المحكمة بشأن بينانس لدعم قضيتها!

مثلما هو معلوم تواجه شركة الريبل دعوى قضائية رفعتها ضدها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC في ديسمبر 2020.

تتمحور هذه الدعوى القضائية حول إدعاء هيئة SEC أن شركة الريبل باعت أوراق مالية دون تسجيلها بشكل قانوني، لكن شركة الريبل ترفض اعتبار عملة XRP كورقة مالية.

مؤخرا وبالضبط في 28 يونيو وافقت محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا على طلب شركة بينانس برفض إدعاء هيئة SEC بأنها تعرض أوراق مالية غير مسجلة، واستند قرار المحكمة على قرار القاضية “أناليزا توريس” في 13 يوليو 2023 والذي أخبرت من خلاله بأن هناك فرق بين المبيعات الريبل المؤسساتية ومبيعات التحزئة.

وأخبرت المحكمة أيضا بأن النهج المتبع من هيئة SEC لتنظيم صناعة الكريبتو غير جيد، حيث تنتهج أسلوب رفع القضايا ضد شركات لا تعلم بالضبط ماهية الاطار القانوني والتنظيمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن هذا النظام فاشل ويجب على الهيئة إعادة النظر في سياستها.

هذا القرار ركزت عليه شركة الريبل بشكل خاص واعتبرته حجة بالغة ودعمت به موقفها القانوني ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث تجادل شركة الريبل بأنها لم تتجاهل بشكل عمدي قانون المبيعات.

وعليه فإن شركة الريبل تطالب هيئة SEC مراجعة موقفها القاسي ضد الريبل وخاصة بعد مطالبتها بغرامة مالية تفوق 2 مليار دولار.

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