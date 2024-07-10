إنجاز جديد لمنصة Bitget بتحقيقها المركز الثالث في عدد الزيارات الشهرية ضمن قائمة منصات التداول

وفقا لبيانات CoinGecko، حققت منصة Bitget تقدما كبيرا حيث تحتل الآن المركز الثالث في عدد الزيارات الشهرية بين منصات تداول العملات المشفرة، متجاوزة العديد من المنافسين ووراء فقط كل من بينانس وكوين بيس.

تعتبر Bitget الخيار الأمثل لأكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم، حيث تعد أكبر منصة لتداول النسخ في العالم وتحتل المركز الخامس في تداول المشتقات حسب حجم التداول.

مع صندوق حماية بقيمة 300 مليون دولار، تضمن Bitget حماية أصول جميع مستخدميها.

خدمات متميزة وأمان عالي:

تتميز Bitget بخدماتها المتميزة في مجال الأصول والأمان والامتثال.

حيث يعمل فريق المنصة بجد لتقديم أفضل المنتجات والخدمات الممكنة التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر.

تعتمد المنصة على مزيج من المحافظ الساخنة والباردة، المؤمنة بواسطة شركات تكنولوجية رائدة مثل Suntwin Technology وQingsong Cloud Security وHEAP وArmors، لحماية المنصة من الهجمات المحتملة.

لذلك، حصلت Bitget على تصنيف A+ لـ 12 مؤشرا لـ SSL وحجزت مكانها في قائمة أفضل 10 منصات من حيث تصنيف الأمن السيبراني وفقا لـ Crypto Exchange Ranks (CER).

لم تتعرض Bitget لأي اختراقات منذ إنشائها في 2018، مما يجعلها واحدة من أكثر منصات تداول العملات المشفرة أمانا.

مزايا التداول على Bitget

تتميز Bitget ببرامج متقدمة تجعلها في مقدمة المنصات الأخرى.

يتميز سوق العقود الآجلة على Bitget بسيولة عالية، مما يتيح لأي مستخدم أن يصبح صانع سوق برسوم أقل.

في الأسواق ذات السيولة الأقل، يصعب على المتداولين الشراء بسعرهم المحدد مسبقا وعادة ما يضطرون إلى قبول السعر السوقي ودفع رسوم المتداول، والتي تكون أعلى من 0.02٪.

مما يعني أن الصفقات التي تبدو جيدة قد تكون أكثر تكلفة في النهاية.

Bitget للمبتدئين والمحترفين

توفر Bitget منتجات كريبتو متطورة تلهم الجميع لاحتضان العملات المشفرة والمضي نحو المستقبل.

للمبتدئين، تقدم Bitget التداول الفوري، تداول الشبكة الفوري التلقائي، وOne-Click Copy Trade، حيث يمكن للمستخدمين الجدد متابعة المتداولين المحترفين وتعلم استراتيجياتهم والاستفادة من العديد من المزايا.

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، يمكنهم اختيار من بين Futures USDT-Ⓜ، Futures Coin-Ⓜ، Grid Trading، أو أن يصبحوا Star Trader في Copy Trade للحصول على عمولة تصل إلى 10٪ من الأرباح من المتابعين.

أكاديمية Bitget

توفر Bitget موارد تعليمية شاملة لمساعدة المتداولين الجدد على تعلم أساسيات تداول العملات المشفرة والاستثمار.

تعد Bitget Academy مكان ممتاز لتعلم أساسيات التداول والاستثمار في العملات المشفرة.

باختصار، تحقق Bitget تقدم مذهل في سوق تداول العملات المشفرة، مما يجعلها منصة مثالية لكل من المبتدئين والمحترفين على حد سواء، مع ضمان الأمان العالي والخدمات المتقدمة.