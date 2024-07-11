رغم التراجع الأخير: 83% من حاملي البيتكوين مازالو في وضع الربح!

وفقا لأحدث البيانات، لا يزال 83% من حاملي البيتكوين في وضع الربح رغم انخفاض وتراجع سعر البيتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار، حيث يبلغ سعر البيتكوين حاليا أقل من 59 ألف دولار.

في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، شهد سعر البيتكوين تراجع حاد إلى أقل من 60 ألف دولار نتيجة لعمليات بيع سريعة من قبل كبار الحاملين مثل الحكومتين الألمانية والأمريكية.

أدى هذا إلى واحدة من أكبر الانخفاضات التي شهدتها العملة المشفرة الرائدة في العامين الماضيين، مما كلف السوق تراجع بقيمة المليارات.

على الرغم من هذا الانخفاض الكبير، لا يزال معظم حاملي البيتكوين يحققون مكاسب كبيرة.

وفقا لبيانات من منصة “IntoTheBlock”، هناك حوالي 53.57 مليون حامل بيتكوين حول العالم.

من بين هؤلاء، 83% يحققون أرباح، بينما يعاني 17% فقط من خسائر أو يكونون عند نقطة التعادل.

من هؤلاء 13% يخسرون المال لأنهم اشتروا البيتكوين بأسعار أعلى من السعر الحالي، بينما 4% عند نقطة التعادل.

يعني هذا أن حوالي 44.61 مليون مستثمر في البيتكوين ما زالوا يحققون أرباح في مراكزهم الحالية، بينما يعاني 6.8 مليون من خسائر، وحوالي 2.16 مليون مستثمر هم عند نقطة التعادل.

الأغلبية العظمى من هؤلاء الذين يحققون أرباح اشتروا البيتكوين بأسعار أقل من 50 ألف دولار، مما يعني أن انخفاض آخر بنسبة 10% لن يؤثر بشكل كبير على مكاسبهم.

على الرغم من أن البيانات تظهر أن غالبية مستثمري البيتكوين يحققون أرباح، إلا أن هناك خطر متزايد يواجه حاملي البيتكوين على المدى الطويل.

وفقا لتقرير المشاعر، متوسط عوائد هؤلاء الحاملين للبيتكوين معرضة لخطر الوقوع في خسائر لأول مرة منذ أكثر من عام.

ومع ذلك، يعتبر هذا فرصة جيدة للشراء، حيث أن انخفاض متوسط العوائد إلى المنطقة السلبية غالبا ما يكون مؤشر جيد على أنه الوقت المناسب للشراء.

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