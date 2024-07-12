بعد الضغط على البيتكوين: الحكومة الألمانية تقترب من تصفية كامل ممتلكاتها من البيتكوين

وفقا لتقارير شركة تحليل معاملات العملات المشفرة “Arkham”، تتجه الحكومة الألمانية نحو تصفية كامل ثروتها من البيتكوين.

أرسلت الحكومة يوم أمس ما يقرب من 286 مليون دولار من البيتكوين إلى منصات تداول مختلفة، مثل كراكن وكوين بيس.

حاليا، تحتفظ ولاية “ساكسونيا” الألمانية بعُشر عملات البيتكوين التي تمت مصادرتها في الأصل من أحد مشغلي موقع القرصنة الشهير “Movie2k” في أوائل عام 2024.

توقعات بنهاية موجة البيع:

تتوقع التقارير أن موجة البيع ستنتهي هذا الأسبوع، مما يعني أن السوق لن يضطر إلى التعامل مع إحدى الرياح المعاكسة الرئيسية بعد الآن.

يتوقع “آدم باك”، الرئيس التنفيذي لشركة “Blockstream”، أن تنتهي الحكومة الألمانية من بيع ما تبقى من عملات البيتكوين يوم الخميس.

منذ أوائل يونيو، قامت الحكومة الألمانية بتحويل ما يقرب من 615 مليون دولار من البيتكوين إلى منصات التداول المختلفة، مما جعلها أحد الأسباب الرئيسية لضغوط البيع الشديدة التي عانت منها السوق.

وقد وصف المتداول البارز “جوش أولشفيتش” جولة البيع الأخيرة بأنها تم استيعابها مثل الإسفنجة الجافة.

دعم السوق من قبل صناديق ETF

أشار “آدم باك” إلى أن مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) جاءوا للإنقاذ وساعدوا في دعم السوق.

شهدت هذه المنتجات هذا الأسبوع تدفقات كبيرة، حيث سجلت يوم الأربعاء أموالا جديدة بقيمة 147 مليون دولار.

يشير هذا إلى أن مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة انتهزوا الفرصة لشراء الانخفاض.

وأكد “خوان ليون”، كبير استراتيجيي الاستثمار في “Bitwise Invest”، أن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين أصبحت من فئة صناديق الاستثمار المتداولة الأسرع نموا على الإطلاق، حيث اشتروا منذ الاطلاق في يناير وحتى 30 يونيو ما يقرب من ضعف كمية البيتكوين الجديدة المصدرة.

بتوجه الحكومة الألمانية نحو تصفية كامل ممتلكاتها من البيتكوين واستمرار تدفق الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة، يبدو أن السوق سيشهد استقرار متزايد في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك CPI: تراجع سعر البيتكوين لمستوى 57 ألف دولار

أفضل منصات تداول الـ P2P في العالم العربي لعام 2024