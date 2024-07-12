مشاعر الخوف تسيطر على نفوس المتداولين بعد تراجع البيتكوين لما دون مستوى 60 ألف دولار

انخفض مؤشر الخوف والجشع، وهو مقياس شائع لقياس المشاعر تجاه سوق الكريبتو، إلى منطقة الخوف الشديد مع تسجيله 25 نقطة من أصل 100.

هذه القراءة المنخفضة هي الأولى من نوعها منذ 18 شهر، حيث كان آخر ظهور لها عندما كان سوق العملات المشفرة يحاول التعافي من الانهيار المفاجئ لشركة FTX.

العوامل المؤثرة في السوق:

تأثر سوق العملات المشفرة حاليا بمدفوعات Mt.Gox وبموجة البيع المستمرة من ولاية ساكسونيا الألمانية.

يوم الخميس الماضي، ارتفع سعر البيتكوين إلى 59,516 دولار بفعل بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

رغم الارتفاع، فشلت عملة البيتكوين في اختراق مستوى المقاومة البالغ 60,000 دولار.

تعرضت العملة المشفرة لموجة بيع قوية أخرى في ولاية ساكسونيا، حيث أرسلت الحكومة الألمانية يوم الخميس ما قيمته 286 مليون دولار من البيتكوين إلى منصات تداول مختلفة.

الخبر الجيد هو أن الولاية لم يعد لديها تقريبا أي بيتكوين للبيع، حيث تحتفظ الآن بأقل من 10% من العملات التي تمت مصادرتها في الأصل من موقع “Movie2k”.

هذا ومن المرجح أن يسهم التدفق المستمر للأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) إلى تحسين المعنويات الحالية في السوق.

يوم الخميس، سجلت هذه الصناديق تدفقات مالية جديدة بلغت حوالي 79 مليون دولار، حيث استحوذ صندوق IBIT التابع لشركة BlackRock على الحصة الأكبر من هذه الأموال.

حاليا في وقت النشر، يتم تداول البيتكوين بسعر 57,500 دولار وفقا لبيانات CoinGecko.

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