ارتفاع أرباح أسهم “MicroStrategy” بنسبة 3% بعد إعلان تقسيم أسهم الشركة

سجلت أسهم شركة “MicroStrategy”، ارتفاع بنسبة 3٪ يوم الخميس بعد إعلان الرئيس التنفيذي للشركة، “مايكل سايلور”، عن تقسيم الأسهم بنسبة 10 مقابل 1.

التفاصيل:

سيتيح هذا الإجراء للمستثمرين الصغار فرصة الحصول على حصة في أسهم MSTR التي ارتفعت بشكل كبير في أوائل العام مع البيتكوين.

وفقا للبيان الصحفي الصادر عن الشركة يوم الخميس، سيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع حاملي الأسهم العادية من الفئتين A وB.

مقابل كل سهم يمتلكونه اعتبارا من 1 أغسطس 2024، سيحصلون على تسعة أسهم إضافية بعد إغلاق التداول في 7 أغسطس.

الهدف من تقسيم الأسهم:

ذكرت الشركة في بيانها الصحفي أن هذا الانقسام سيجعل أسهم “MicroStrategy” في متناول المستثمرين والموظفين.

يتم تقسيم الأسهم عندما تقوم الشركة بتجزئة مخزونها الحالي من الأسهم إلى وحدات فرعية أصغر، مما يسهل شراؤها بشكل فردي.

على الرغم من أن هذا لا يؤثر على نسبة حصة كل مستثمر في الشركة بشكل عام، إلا أنه يقلل من قيمة السهم الفردي بشكل كبير.

بمجرد أن يصبح تقسيم الأسهم ساري المفعول عند جرس الافتتاح في 8 أغسطس، من المتوقع أن تنخفض قيمة أسهم MSTR وتصبح تقدر بجزء صغير من سعرها الحالي.

جدير بالذكر أنه واعتبارا من يوم الأربعاء، يتم تداول سهم MSTR بمبلغ 1356 دولار، بينما بلغت القيمة السوقية للشركة 24 مليار دولار، وفقا لـ “Google Finance”.

ارتفع السهم بنسبة 97٪ منذ بداية العام، متجاوزا بشكل كبير ارتفاع البيتكوين والذي قدر بنسبة 30٪ خلال نفس الفترة فقط.

خلاصة القول أنه ومع تطبيق تقسيم الأسهم، من المتوقع أن تستقطب “MicroStrategy” شريحة أوسع من المستثمرين، مما يعزز من سيولتها ويزيد من تفاعل المستثمرين الصغار مع أسهم الشركة.

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