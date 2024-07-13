رفض الافراج بكفالة عن مطور “Tornado Cash” ومواصلة إجراءات محاكمته!

رفضت محكمة هولندية الإفراج بكفالة عن “أليكسي بيرتسيف” مطور “تورنادو كاش”، والذي أدين بتهمة غسل الأموال في مايو الماضي.

يشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لـ “بيرتسيف”، الذي ظل محتجز طوال الشهرين الماضيين دون قدرته الوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو الإنترنت، رغم طلبه ذلك.

قضت محكمة الاستئناف في “هيرتوخيمبوس” ببقاء “بيرتسيف” رهن الاحتجاز أثناء استعداده للاستئناف.

على الرغم من ادعاء محاميي الدفاع، “كيث تشينج” و”جوديث دي بوير”، بأن “بيرتسيف” ليس معرض لخطر الهرب ويحتاج إلى الوصول إلى الإنترنت لإعداد قضيته، إلا أن المحكمة أكدت أن احتجازه لن يعيق قدرته على إعداد دفاعه.

بينما ترى المحامية “دي بوير” أن الحبس الاحتياطي في هذه القضية قد يحول دون إمكانية الوصول إلى المسائل القانونية الأساسية وهو أمر غير مقبول.

للعلم سبق وأن قدم المتهم طلب مماثل إلا أنه تم تم رفضه أيضا.

أوضح محامي الدفاع أن توفير جهاز كمبيوتر ومرافق أخرى سينتهك سياسة السلامة في السجن.

رغم تقديم الرفض إلى المحكمة، إلا أن الاستئناف لم ينجح.

ألقت السلطات في أمستردام القبض على “بيرتسيف” في أغسطس 2022 للاشتباه في تورطه في إخفاء أموال إجرامية والمساعدة في غسل الأموال باستخدام خدمة الخلط اللامركزي للإيثيريوم.

بينما أدان قاض هولندي في محكمة الاستئناف في “هيرتوخيمبوش” المطور الروسي البالغ من العمر 31 عام لدوره في تطوير منصة “Tornado Cash” في مايو من هذا العام وحكم عليه بالسجن لمدة 64 شهر.

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