هل يصل سعر ETH إلى 4000 دولار الأسبوع المقبل تزامنا مع إطلاق 10 صناديق ETF الايثيريوم؟

قد يشهد سعر الايثيريوم ارتفاع ملحوظ في حال الموافقة على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) الأسبوع المقبل.

تشمل هذه الصناديق شركات بارزة مثل VanEck وFidelity وGrayscale.

تاريخيا، أدت موافقات صناديق البيتكوين المتداولة إلى زيادة كبيرة في تدفقات رأس المال وارتفاع الأسعار.

حاليا، يتم تداول الإيثيريوم عند 3440 دولار، وأي كسر لمستوى المقاومة هذا قد يدفع السعر إلى 3800 دولار، وربما يصل إلى 4000 دولار إذا استمرت تدفقات رأس المال المؤسساتي.

ومع ذلك، يجب التعامل بحذر نظرا لاحتمالية تراجع السوق إذا تأخرت الموافقة أو تم رفضها.

لذا ورغم التفاؤل المحيط بإمكانية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم، يجب أن يكون المستثمرون حذرون.

السوق يمكن أن يكون غير متوقع، وهناك دائما احتمالية لتأخير أو رفض الموافقة مما قد يؤثر على الأسعار سلبا.

الشعور العام في السوق والتدفقات المؤسسية ستكون المفتاح في تحديد الاتجاه القادم للايثيريوم.

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