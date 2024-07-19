إعلان تطبيق Cash وقف دعم المملكة المتحدة للتركيز أكثر على السوق الأمريكي

ستتوقف منصة الدفع عبر الهاتف، Cash App، عن العمل في المملكة المتحدة بحلول 15 سبتمبر، وفقا لإعلان شركة Block، الشركة المالية التكنولوجية المسؤولة عن التطبيق، والتي أعلنت الخبر يوم أمس الخميس.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية Block لتركيز جهودها على السوق الأمريكية وتقليص خطط التوسع العالمي.
إشعار للمستخدمين في المملكة المتحدة:
تم إبلاغ مستخدمي Cash App في المملكة المتحدة بقرار الإيقاف في 18 يوليو.
وقد تم إطلاق التطبيق في المملكة المتحدة في عام 2018، مقدما خدمات تحويل الأموال بين الأفراد.
ومع ذلك، على عكس النسخة الأمريكية، لم يكن إصدار المملكة المتحدة يتيح شراء البيتكوين، وهي ميزة أصبحت شديدة الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية.
صرحت شركة Block:
نحن لا نتخذ مثل هذه القرارات باستخفاف، لأننا نعلم أنها تؤثر على عملائنا وشركائنا وأعضاء فريقنا الذين ساعدونا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم.
منذ إعادة تسمية نفسها من Square Inc إلى Block، دمجت الشركة بشكل متزايد خدمات البيتكوين في منتجاتها.
في عام 2022، قدمت خدمة في Cash App تتيح للمستخدمين الأمريكيين إرسال البيتكوين عبر شبكة Lightning Network، مما يسهل معاملات أسرع وأرخص.
كما أعلنت Block مؤخرا أن المتاجر التي تستخدم تقنية Square يمكنها الآن تحويل جزء من مبيعاتها اليومية تلقائيا إلى البيتكوين.
بقيادة “جاك دورسي”، استثمرت الشركة بشكل كبير في تعدين البيتكوين، بما في ذلك بيع الدفعة الأولى من ASICs بدقة 3 نانومتر لشركة “Core Scientific”.
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