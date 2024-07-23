مراجعة لمحفظة Bitget (BWB) وأهم ما تقدمه لمستخدميها!

إذا كنت تفكر في المشاركة في عرض التداول الأولي المرتقب لعملة محفظة Bitget Wallet (BWB) على منصة إصدار Bitget، أو كنت مستثمر حكيم تسعى للتعرف على أفضل العملات المشفرة من الجيل التالي، فهذا الدليل هو كل ما تحتاجه.

اكتساب القيمة من خلال تلبية احتياجات المستخدمين:

لنبدأ بسؤالين أساسيين: لماذا يجب أن تكون هناك عملة خاصة بالمحفظة وكيف يمكن تحديد قيمتها؟

هناك قول شائع في سوق العملات المشفرة: “إذا لم تمتلك مفاتيحك، فلن تمتلك عملاتك”، وهو ما يعكس الطموحات الأصلية لتداول العملات المشفرة – اللامركزية.

عندما نتحدث عن المحافظ، فإننا نشير إلى المحافظ اللامركزية، التي تسمح للمستخدمين بالتحكم في مفاتيحهم الخاصة، مما يضمن لهم الوصول الوحيد إلى محفظتهم وإدارة أموالهم بأنفسهم.

تلعب هذه المحافظ دور مهم في إشراك المستخدمين الجدد في عالم الويب 3، كما تحفزهم على المشاركة الفعّالة.

بفضل طبيعتها، تعمل المحافظ كبوابات لإدارة الأصول واكتشافها، مما يبرر الحاجة إلى وجود عملة خاصة بالمحفظة.

إذا تم تصميم هذه العملة بكفاءة، فإنها يمكن أن تضمن الوصول السلس إلى التمويل اللامركزي (DeFi) وفرص الربح في عالم الويب 3، مما يوفر مصادر دخل متنوعة للمستخدمين.

بعد الاستحواذ على محفظة BitKeep، أصبحت أولى أولويات Bitget ترقية نظام BitKeep إلى نظام تمويل لامركزي (DeFi) متكامل، يركز على ثلاث جوانب أساسية:

الأمان المعزز، السيولة المحسّنة، وتجربة المستخدم الممتازة.

يهدف هذا التطوير إلى تقديم إمكانية الوصول المحلية للعملات والأصول الجديدة في عالم الويب 3.

تهدف عملة BWB لمحفظة Bitget Wallet إلى جذب المزيد من المستخدمين من خلال استخدام التطبيقات اللامركزية (dApps) وتعزيز العلامة التجارية وتطوير المنتجات.

بإيجاز، ستعمل BWB على تعزيز قطاع المحافظ الذي يمتلك إمكانات كبيرة لتحقيق قيمة مليارية.

Bitget تتبع خطى بينانس في نظام العملة المزدوجة:

حتى إطلاق محفظة Bitget وعملتها BWB، كانت منصة بينانس هي المنصة المركزية الوحيدة التي تبنت نظام العملة المزدوجة مع BNB وعملة المحفظة TWT.

تتشارك Bitget رؤية بينانس في توسيع نظامها التأسيسي، مع التعلم من تجارب بينانس لتحقيق التآزر بين خدماتها داخل الشبكة وخارجها.

تُستخدم عملة BGB بشكل رئيسي في منصة التداول Bitget للحصول على خصومات رسوم التداول، والمشاركة في مبيعات العملات، وغيرها من المزايا.

في حين تُستخدم عملة BWB داخل نظام محفظة Bitget Wallet لدفع رسوم المعاملات، والحصول على مكافآت، والوصول إلى الميزات الفريدة.

يضمن الدمج بين عملتي BGB وBWB التفاعل السلس بين خدمات التداول والمحفظة، مما يعزز تجربة المستخدم ويشجع على الاحتفاظ بكلا العملتين واستخدامهما.

يضمن هذا النظام المزدوج أيضا تنويع المخاطر وتوفير المرونة، حيث يمكن لكل عملة معالجة المخاطر الخاصة بمنصتها.

تركز BGB على مخاطر التداول بينما تركز BWB على أمان المحفظة ووظائفها.

اقتصاديات العملة:

تشكل الأرباح عنصر مهم لتقييم أي عملة، حيث تشير إلى فائدتها وضمان جدواها الاقتصادية.

تقدم عملة BWB نموذج متميز لجني الأرباح مقارنة بعملة محفظة Trust Wallet (TWT) نظرا لحالات الاستخدام المحددة وتوزيع العملة الاستراتيجي.

يتضمن إجمالي عرض عملة BWB مليار عملة، بسعر عرض التداول الأولي (IEO) بقيمة 0.15 دولار.

يشمل توزيع العملة نسبا مخصصة للمستثمرين من القطاع الخاص، الطرح العام، التوزيع المجاني قبل عرض التداول الأولي، حوافز الاحتفاظ بالعملة، الفريق، تطوير النظام، وخزانة المجتمع.

يدعم هذا التوزيع احتياجات السيولة قصيرة الأجل والنمو الطويل الأمد للنظام، مما يعزز نموذج أرباح عملة BWB ويجعلها نموذج فعال لاكتساب القيمة المستقبلية.

معلومات عن منصة إصدار Bitget

تُعد منصة إصدار Bitget بوابة لدعم مشاريع البلوكشين المبتكرة.

توفر المنصة العملات الجديدة، مما يمنحها التعرض اللازم للتطور.

تضمن عملية الاختيار الصارمة للمنصة وصول المشاريع الواعدة فقط، مما يوفر للمستثمرين فرصة الدخول المبكر في هذه المشاريع الواعدة.

معلومات عن محفظة Bitget Wallet وعملة BWB

محفظة Bitget Wallet هي محفظة متعددة الشبكات تتضمن ميزات مثل التداول بالتبادل، وسوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومتصفح التطبيقات اللامركزية، ووظيفة منصة الإصدار.

تدعم المحفظة أكثر من 100 شبكة عامة، مما يوفر تجربة شاملة وسلسة للمستخدمين.

عملة BWB هي عملة محفظة Bitget Wallet، تتيح للمستخدمين الوصول إلى العديد من الميزات والخدمات داخل المحفظة، بما في ذلك المكافآت والامتيازات الحصرية.

يجمع عرض التداول الأولي بين الأمان والمصداقية، ويوفر للمستثمرين فرصة الوصول المبكر إلى عملة BWB.

تدعم محفظة Bitget Wallet أكثر من 100 شبكة عامة، مما يضمن الاستخدام الواسع والتكامل.

حساب التزامك بالعملة

تستخدم منصة Bitget معادلة مباشرة لحساب عدد العملات المخصصة بناء على التزامك.

على سبيل المثال، إذا قمت بجمع 5000 BGB وكان إجمالي العملات المجمعة من قبل جميع المستخدمين 70,000 BGB، فسيتم تخصيص 7,142,857 عملة A لك.

الحد الأقصى الفردي

تضع Bitget حد أقصى لعروض منصة الإصدار الترويجية لمواجهة المخاطر.

إذا تجاوز مبلغك المخصص الحد الأقصى، فسيتم إعادة توزيع العملات الزائدة على المستخدمين الآخرين.

حساب متوسط ممتلكاتك من BGB وUSDT

تُحتسب ممتلكاتك من عملة BGB أو USDT خلال فترة حساب الصفقة لقطات شاشة كل ساعة.

يُستخدم المتوسط لتحديد الحد الأقصى لعدد عملات BGB الذي يمكنك الالتزام به.

هل أنت مستعد للبدء؟ انضم إلى عرض التداول الأولي لعملة محفظة Bitget Wallet (BWB) اليوم وكن جزءا من مستقبل الويب 3.

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