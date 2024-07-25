تسجيل تراجع سعر الايثيريوم بالرغم من الزخم المحيط بصناديق ETF الايثيريوم الجديدة

انخفض سعر الإيثيريوم (ETH) بنسبة 10٪ بعد أن شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم تدفقات خارجية بقيمة 133 مليون دولار في اليوم الثاني.

شهد اليوم الثاني من تداول صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم تغير كبير عن اليوم الأول، حيث تم سحب أكثر من 133 مليون دولار، مما أثر بشكل كبير على سعر الايثيريوم.

انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 10٪ في يوم واحد استجابة للتدفقات الخارجية الكبيرة، مما يعزز التقارير الأولية التي توقعت أن تكون الموافقة وبدء التداول بمثابة لحظة بيع الأخبار.

مثلما ذكرنا في بيتكوين العرب في وقت سابق فإن صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم شهدت يوم تداول قوي في 23 يوليو، حيث بلغت التدفقات الواردة أكثر من 106 مليون دولار.

إلا أن الوضع تغير بشكل كبير في 24 يوليو. شهد منتج Grayscale تدفقات خارجية بلغت 326.9 مليون دولار، بينما لم يكن هناك طلب كبير على الصناديق الأخرى، مما رفع إجمالي عمليات السحب إلى 133.3 مليون دولار.

كانت FETH التابعة لشركة Fidelity الوحيدة التي سجلت تدفقات واردة ملحوظة بلغت 74.5 مليون دولار.

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