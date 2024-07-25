بنك HSBC أستراليا يحظر معاملات العملات المشفرة: التفاصيل هنا

أبلغ بنك “HSBC” أستراليا عملاءه بأنه سيبدأ في حظر المدفوعات الموجهة إلى منصات تداول العملات المشفرة اعتبارا من 24 يوليو.

جاء هذا القرار نتيجة لعمليات الاحتيال المتزايدة في هذا المجال.

حظر مدفوعات العملات المشفرة:

في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 24 يوليو، أوضح بنك HSBC أستراليا إجراءات السلامة الجديدة التي يتخذها.

وذكر البنك:

اعتبارا من 24 يوليو 2024، سيحظر HSBC المدفوعات من الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان التي نعتقد بشكل معقول أنها تتجه لمنصات العملات المشفرة، من أجل حمايتك.

كما نصح البنك العملاء بالبحث عن طرق بديلة لإجراء الدفعات لهذه المنصات.

أشار البنك إلى بيانات صادرة عن هيئة تنظيم المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) والتي أظهرت أن الأستراليين خسروا ما يصل إلى 171 مليون دولار في عمليات الاحتيال الاستثمارية خلال عام 2023.

وقدم البنك اعتذاره عن الإزعاج، مؤكدا أن أولويته هي الحفاظ على أموال العملاء آمنة.

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