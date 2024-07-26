تحول غير متوقع في قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس: التفاصيل هنا

نشر مدون العملات المشفرة الصيني “كولين وو” تغريدة أعلن فيها تفاصيل جديدة حول قضية “CZ” مؤسس ورئيس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم بينانس.

أُجبر “CZ” على التنحي عن منصبه بتهمة غسل الأموال في الولايات المتحدة.

نتيجة لتعاونه مع المحكمة ودفع بينانس غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر فقط.

صدر الحكم في 30 أبريل من هذا العام، وكان من المتوقع أن يتم الإفراج عنه في 30 أغسطس.

ومع ذلك، يبدو أن هذا لن يحدث كما كان متوقع.

حيث قد يظل “CZ” في السجن لفترة أطول مما كان متوقعا.

وفقا لمقال بقلم “بروتوس”، فإنه ما لم تحدث تغييرات كبيرة في الوضع الحالي، فمن المحتمل أن يخرج من سجن “FCI Lompoc II” الموجود في سياتل في 29 سبتمبر، أي بعد شهر من الموعد المتوقع.

أفادت تقارير بأن محامي CZ من شركات المحاماة الكبرى “Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan” و”Davis Wright Tremaine” و”Latham & Watkins” كانوا قد أعلنوا في البداية أنهم سيحاولون الحصول على حرية CZ لبضعة أسابيع إضافية.

ومع ذلك، لم يبدأ “CZ” في قضاء عقوبته القصيرة في 30 أبريل كما كان مخطط.

بدلا من ذلك، تم سجنه في نهاية مايو، مما جعله أغنى شخص يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة على الإطلاق.

كان الادعاء في البداية يطالب بحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن القاضي خفض العقوبة إلى أربعة أشهر فقط في النهاية.

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