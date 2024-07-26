شركة BlockFi المفلسة تعتزم إعادة 100% من مطالبات المستخدمين

أعلنت إدارة إفلاس منصة إقراض العملات المشفرة المنهارة “BlockFi” يوم أمس الخميس عن خططها لإعادة 100% من المطالبات للعملاء المتأثرين.

سيتم حساب قيمة هذه المطالبات بناء على تاريخ الإفلاس وليس على القيمة السوقية الحالية للعملات الرقمية المشفرة.

تحققت هذه العودة الممكنة بفضل نجاح مدير الإفلاس في “BlockFi” في استرجاع المطالبات المستحقة ضد FTX بمبلغ يزيد عن القيمة الاسمية لتلك المطالبات.

وأشار الإعلان إلى أنه على الرغم من أن هذه الاستردادات لا تستطيع الشركة التراجع عن تأثير الإيقاف المؤقت للمنصة، إلا أن التوزيع الفعال بنسبة 100% من القيمة الدولارية للمطالبات المسموح بها للعملاء المؤهلين في المستقبل القريب يعد نتيجة إيجابية للغاية.

هذا وأعلنت “BlockFi” إفلاسها في نهاية نوفمبر 2022 بعد انهيار FTX.

قبل أيام من إعلان الإفلاس، علقت المنصة عمليات السحب للمستخدمين بسبب عدم الوضوح بشأن وضعها المالي مع FTX.

من جانبها، تستعد FTX أيضا لإعادة أكثر من 100% من المطالبات إلى دائنيها المتعثرين، بعد أن تمكنت من استرداد أموال كبيرة من بيع أصولها.

قام دائنو FTX الآخرون ببيع مطالباتهم أيضا، حيث حصلت شركة استثمار الأصول الرقمية الأوروبية CoinShares في وقت سابق على عائد قدره 31.32 مليون جنيه إسترليني على مطالبة بقيمة 26.6 مليون جنيه إسترليني.

هذا وأكدت BlockFi أنها تعمل على إجراء التوزيعات النهائية بأسرع وقت ممكن.

من المتوقع أن يحصل الدائنون المقيمون في الولايات المتحدة على التوزيعات النهائية خلال 90 يوم القادمة، في حين قد يضطر العملاء الدوليون إلى الانتظار لفترة أطول.

تم توجيه العملاء المقيمين في الولايات المتحدة لإعداد حسابات Coinbase الخاصة بهم قبل 23 أغسطس لتلقي أموالهم.

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