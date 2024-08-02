تعافي البيتكوين بعد الهبوط إلى 62 ألف دولار وتراجع XRP بنسبة 6٪

شهدت عملة البيتكوين تقلبات كبيرة أمس، حيث هبطت من مستوى 67,000 دولار إلى أدنى مستوى لها خلال 16 يوم عند 62,200 دولار، قبل أن ترتفع مجددا بأكثر من ثلاثة آلاف دولار.

العملات الرقمية البديلة شهدت أيضا تقلبات مشابهة، لكن معظمها بقي في المنطقة السلبية على مدار اليوم، مع تصدر XRP وKAS وDOGE وSOL وTON قائمة العملات الرقمية الأكثر انخفاض.

تقلبات سعر البيتكوين:

بدأ الأسبوع الجاري بزخم قوي للعملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، حيث ارتفع سعر العملة إلى مستوى 70,000 دولار لأول مرة منذ سبعة أسابيع.

الارتفاع جاء بعد تصريحات “دونالد ترامب” في مؤتمر بيتكوين 2024 في مدينة “ناشفيل”.

ومع ذلك، لم تتمكن العملة الرقمية البيتكوين من الحفاظ على هذا الزخم، حيث قوبل صعودها برفض قوي دفع سعر العملة للهبوط.

بحلول يوم الأربعاء، فقدت عملة البيتكوين حوالي أربعة آلاف دولار، مسجلة 66,000 دولار.

وعلى الرغم من محاولتها اختراق حاجز ومستوى 67,000 دولار يوم الخميس، إلا أن هذه المحاولة لم تستمر طويلا، حيث عاد السوق للاتجاه الهبوطي.

هبط السعر أولا إلى مستوى 63,500 دولار قبل أن تشهد العملة موجة هبوط أخرى.

إلا أن تقلبات السوق لم تتوقف، حيث ارتفع سعر البيتكوين سريعا إلى 65,600 دولار في غضون ساعات، قبل أن يعاود الانخفاض ويستقر فوق 64,000 دولار.

التقلبات الأخيرة جعلت عمليات التصفية في السوق تشهد ارتفاع كبير حيث وصلت قيمتها إلى 256 مليون دولار في اليوم.

وعلى الرغم من ذلك، حافظت القيمة السوقية للبيتكوين على مستوى 1.270 تريليون دولار، فيما ارتفعت هيمنتها على العملات الرقمية البديلة إلى 52.9٪.

من جهة العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة، تراجع سعر عملة الريبل بنسبة فاقت 6% في 24 ساعة الأخيرة.

تراجعت أيضا معظم العملات الرقمية الأخرى ذات القيمة السوقية الكبيرة، مثل SOL وDOGE وTON وBCH وLINK وSHIB، بنسبة تتراوح بين 3-5% خلال اليوم الماضي.

نتيجة لذلك، انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية بحوالي 50 مليار دولار بين عشية وضحاها، ليصل إلى ما دون 2.41 تريليون دولار وفقا لموقع CoinGecko.

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