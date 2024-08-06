المحللون يتوقعون التعافي بعد انتعاش سوق العملات المشفرة بنسبة 12٪

شهد سوق العملات المشفرة انتعاش ملحوظ حيث تجاوز إجمالي القيمة السوقية حاجز 2 تريليون دولار مجددا، بعد فترة من الركود التي أسفرت عن خسائر تجاوزت 500 مليار دولار في أقل من أسبوع.

انخفضت القيمة السوقية إلى 1.83 تريليون دولار في 5 أغسطس، حيث تراجعت عملة البيتكوين إلى ما دون 50000 دولار، وانخفضت عملة إيثريوم بنسبة 23٪ في يوم واحد لتصل إلى أقل من 2200 دولار.

ومع ذلك، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 12٪ منذ ذلك الحين، لتصل إلى 2.06 تريليون دولار في وقت كتابة هذا المقال.

التطلع للتعافي:

على الرغم من انخفاض سوق العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر، يتحدث المحللون بالفعل عن احتمالية التعافي.

في منشور على منصة X بتاريخ 6 أغسطس، أشار “مايكل فان دي بوب”، مؤسس شركة “MN Consultancy”، إلى أن هذا التصحيح يمكن أن يؤدي في النهاية إلى فخ الدببة لهذه الدورة.

وأضاف أن حدث الاستسلام الكبير تسبب في محو 1.2 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية من الأسواق.

“دان جامبارديلو”، مؤسس شركة “Crypto Capital Venture”، عبر عن تفاؤله قائلا:

يعتقد الكثيرون أن هذه هي نهاية العملات المشفرة، بينما أنا أنتظر بفارغ الصبر بدء السوق الصعودية المقبلة، ولا يزال الموعد محددا.

أشار “دوف وان”، مؤسس شركة “Primitive Crypto”، إلى أن التفريغ الحالي يشبه ما حدث في 20 مارس 2020 و20 مايو 2021.

حيث شهد مارس 2020 حدث كبير بسبب فيروس كورونا، فيما شهد مايو 2021 تصحيح وسط اتجاه صعودي بسبب الرافعة المالية.

من جهته أكد المتداول “أليكس كروجر” في منشور على X يوم 6 أغسطس أن الوضع الحالي يشبه مارس 2020، قائلا:

مع موت جميع العملات البديلة تقريبا، نبدأ من جديد مع دورة التيسير الجديدة، دون توقع الأداء الجامح للفترة 2020-2021.

هذا الانهيار لم يكن نتيجة لأي شيء متعلق بالعملات المشفرة ذاتها، بل نتيجة عوامل اقتصادية كلية، خاصة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في اليابان، والتي تسببت في صدمات عبر الأسواق التقليدية حول العالم.

ومع ذلك، نظرا لأن العملات المشفرة تعد فئة أصول عالية المخاطر، فقد تكبدت خسائر أكبر.

على الرغم من ذلك، فإن العملات المشفرة قد تتعافى بشكل أسرع من الأسواق التقليدية.

اقرأ أيضا:

بعد تراجع سوق العملات الرقمية المشفرة: ثلاث نقاط مهمة يجب متابعتها هذا الأسبوع!

تحديد موعد إطلاق العملة الرقمية Hamster Kombat (HMSTR) على منصة KuCoin

