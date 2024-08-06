تحركات تشير إلى احتمال اقتراب دورة بيتكوين فائقة ومرحلة صعود جديدة!

تسلط أحدث التطورات في سوق العملات المشفرة الضوء على تغييرات تنظيمية هامة، وتحولات في السوق، وحركات مؤسساتية تشكل ملامح هذا القطاع الديناميكي.

من التنظيمات الجديدة في فرنسا إلى إعادة تسمية العلامات التجارية الكبرى والتحركات المالية الكبيرة، نستعرض فيما يلي أبرز الأحداث التي تشغل ساحة العملات المشفرة اليوم:

فرنسا تبدأ في تنظيم سوق العملات المشفرة وتستقبل مقدمي الخدمات

بدأت “Autorité des Marchés Financiers” (AMF) في فرنسا رسميا استقبال طلبات مقدمي خدمات الأصول المشفرة، في خطوة تمثل تقدم نحو تنظيم سوق العملات المشفرة في البلاد.

يسعى هذا التطور إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، من خلال ضمان امتثال الشركات العاملة في هذا المجال للأنظمة المحلية.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تسعى فرنسا من خلالها إلى إنشاء بيئة منظمة بشكل جيد لأنشطة العملات المشفرة.

تطورات هامة في الولايات المتحدة: مناقشات تنظيمية واستعادة أصول

في الولايات المتحدة، تم إعادة جدولة اجتماع افتراضي مهم بين النائب “رو خانا” ومسؤولي البيت الأبيض والمديرين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة.

من المتوقع أن يناقش الاجتماع القضايا التنظيمية والسياسات المتعلقة بالصناعة، مما يعكس استمرار تفاعل الحكومة الأمريكية مع هذا القطاع الناشئ.

في الوقت نفسه، أكملت شركة “Genesis Trading Global”، وهي شركة إقراض عملات مشفرة كانت قد واجهت صعوبات مالية، جهود إعادة هيكلتها بنجاح.

بدأت الشركة بتوزيع 4 مليار دولار من الأصول الرقمية والنقدية على دائنيها، مما يمثل خطوة حاسمة في حل مشاكلها المالية.

تدفقات صناديق استثمار البيتكوين الفورية:

على صعيد الاستثمار، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة أكبر تدفق خارجي لها خلال يوم واحد في 90 يوم الماضي، وذلك يوم الجمعة الماضي.

هذا التدفق الكبير يشير إلى تغير في معنويات المستثمرين وديناميكيات السوق ضمن مجال استثمارات البيتكوين.

في خطوة مهمة للمستثمرين المؤسسات، أصبح بنك “مورجان ستانلي” أول بنك رئيسي في “وول ستريت” يسمح لمستشاريه بتوصية العملاء بصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دمج العملات المشفرة ضمن الخدمات الاستشارية المالية التقليدية.

وأخيرا، أطلقت “Lido Finance” مؤسسة “Lido”، التي تستهدف كبار العملاء مثل أمناء الحفظ ومديري الأصول والبورصات.

تهدف هذه الخدمة الجديدة إلى توفير دعم متخصص للمستثمرين المؤسسات الذين يسعون للمشاركة في إدارة الأصول الرقمية والتحصيص.

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