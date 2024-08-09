شركة “فرانكلين تمبلتون” تطلق صندوق استثماري جديد OnChain على بلوكشين Arbitrum

أعلنت شركة “فرانكلين تمبلتون” عن إطلاق صندوق أموال الحكومة الأمريكية OnChain على شبكة Arbitrum في 8 أغسطس، مما يمثل خطوة مهمة نحو دمج تقنية البلوكشين مع الخدمات المالية التقليدية.

يوفر هذا الصندوق من خلال منصة الاستثمار Benji التابعة لشركة “فرانكلين تمبلتون”، جسرا للمستثمرين بين الأصول التقليدية والرقمية، مما يعزز التعاون بين التمويل التقليدي وإمكانات البلوكشين المتنامية.

التوسع الاستراتيجي في تقنية البلوكشين:

يعد هذا التعاون مع صندوق FOBXX بمثابة حل للطبقة الثانية لشبكة الايثيريوم حيث يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأصول الرقمية لجمهور أوسع.

أكد “روجر بايستون” رئيس قسم الأصول الرقمية في “فرانكلين تمبلتون”، على أهمية هذه الخطوة في تطوير خدمات إدارة الأصول، مشيرا إلى أن هذا التكامل يعزز من قدرة الشركة على تقديم حلول مالية مبتكرة.

تم إطلاق صندوق FOBXX في عام 2021 كأول صندوق أمريكي يستخدم تقنية البلوكشين العامة لإدارة المعاملات وتسجيل الملكية.

مع قيمة سوقية تبلغ 420 مليون دولار، يعد هذا الصندوق ثالث أكبر منتج مالي مرتبط بوزارة الخزانة الأمريكية يعتمد على البلوكشين.

يأتي إطلاق الصندوق على شبكة Arbitrum بعد نجاح ترميزه على شبكات أخرى مثل Stellar وPolygon، مما يوسع من قدراته ويعزز من مكانته في السوق.

نمو الترميز في الأسواق المالية:

يشهد مفهوم الترميز تزايد في الاهتمام، حيث تدرك المزيد من المؤسسات المالية إمكاناته في تحويل إدارة الأصول.

تتضمن عملية الترميز تحويل حقوق الأصول إلى رموز رقمية على شبكة البلوكشين، مما يسهل المعاملات بشكل أسرع وأكثر أمانا.

ومع دخول مؤسسات مثل BlackRock وعدد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، مثل Securitize وOndo Finance، إلى مجال الترميز، يضع اعتماد “فرانكلين تمبلتون” المبكر لتقنية البلوكشين عبر صندوق FOBXX الشركة في مقدمة المؤسسات المالية التي تدمج حلول البلوكشين في الخدمات المالية التقليدية.

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