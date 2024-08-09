ارتفاع سعر البيتكوين إلى ما يقرب من 63000 دولار بعد الانخفاض الكبير

ارتفع سعر البيتكوين بشكل ملحوظ ليصل إلى حوالي 63,000 دولار بعد الهبوط الكبير الأسبوع الماضي.

خلال جلسة التداول الآسيوية صباح اليوم الجمعة، سجلت عملة البيتكوين أعلى مستوى لها عند 62,790 دولار، محققة بذلك زيادة بنسبة 9.5٪ خلال 12 ساعة، بعد أن كانت عند مستوى 57,000 دولار في وقت متأخر من يوم 8 أغسطس.

تعافي البيتكوين من هبوطه لأدنى مستوى:

شهدت البيتكوين تعافيا بنسبة 25٪ بعد تراجعها إلى 49,800 دولار يوم الاثنين، وذلك بفضل موجة شراء قوية.

هذا الانتعاش أعاد البيتكوين إلى نطاقها السعري السابق ومنطقة التراكم، متجنبة بذلك صليب الموت.

في منشور على منصة X بتاريخ 9 أغسطس، أشار المحلل “بنجامين كوين” إلى أن البيتكوين كانت في طريقها نحو صليب الموت، وهو مؤشر تقني يتمثل في تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل مع المتوسط المتحرك طويل الأجل، وعادة ما يكون تقاطع 50 يوم مع 200 يوم.

هذا التقاطع غالبا ما يُعتبر إشارة إلى انعكاس في الاتجاه الهبوطي، إلا أنه ليس دائما مؤشر مؤكد.

وأوضح كوين أنه في عام 2023، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع بعد حدوث صليب الموت، حيث تجاوزت المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم واحتفظت به كدعم قبل أن تواصل ارتفاعها.

ومع ذلك، في عام 2022، تبع التقاطع ارتفاع طفيف فقط قبل أن يعود السوق إلى الاتجاه الهبوطي.

وأضاف “كوين” أن البيتكوين يجب أن تبقى فوق مستوى الدعم البالغ 62,000 دولار لمواصلة الاتجاه الصعودي.

تراجعت العملة قليلا منذ ذلك الحين لتستقر دون هذا المستوى.

أشار المحللون إلى أن التحرك الأولي فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يوم ليس مقلق بحد ذاته، لكن التقاطع الثاني قد يكون أكثر دلالة على تحولات كبيرة في السوق.

على الصعيد الأوسع، شهدت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة زيادة بنسبة 6٪ خلال اليوم، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار في وقت كتابة هذا المقال.

ومع ذلك، ما زال السوق بحاجة إلى استعادة مستوى 2.5 تريليون دولار لمحو جميع الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع.

بينما تتصدر البيتكوين قيادة هذا الانتعاش، أظهرت عملة الايثيريوم أيضا علامات قوية على التعافي، حيث ارتفعت بنسبة 9٪ لتتجاوز 2,700 دولار خلال التداولات الآسيوية قبل أن تتراجع قليلا إلى 2,630 دولار.

كما سجلت العديد من العملات الرقمية البديلة مكاسب ملحوظة.

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