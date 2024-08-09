لسبب مفاجئ: قد تستأنف شركة الريبل قرار المحكمة!

يتوقع “مات روزندين”، مؤسس منصة الأوراق المالية الرقمية “CapSign”، أن شركة الريبل قد تتجه لاستئناف الحكم القضائي الأخير الصادر ضدها.

مثلما أشرنا آنفا تم فرض غرامة مالية بقيمة 125 مليون دولار على الريبل في حكمها النهائي.

وعلى الرغم من أن هذا المبلغ يُعتبر أقل بكثير من 2 مليار دولار التي طالبت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الشركة مُنعت أيضا بأمر قضائي من ارتكاب أي انتهاكات مستقبلية لقوانين الأوراق المالية.

ويرى “روزندين” أن الغموض في لغة المحكمة قد يكون له تأثير سلبي على الريبل.

إذ يعتقد أن هذا الأمر القضائي قد يجبر المؤسسات الأمريكية على شراء عملات XRP من السوق المفتوحة بدلا من شرائها مباشرة من الشركة، مما قد يعقد عملية تبني منتج السيولة عند الطلب (ODL) في السوق الأمريكية.

وفي هذا السياق، يرى “روزندين” أن شركة الريبل ليست بحاجة لبيع XRP مباشرة إلى المؤسسات الأمريكية لتحقيق النجاح.

وأوضح أن الشركة يمكنها بيع XRP للمؤسسات بشرط الحصول على إعفاء من لوائح الأوراق المالية الفيدرالية.

وأشار إلى أن المبيعات من هذا النوع تُعفى من شروط التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

ومع ذلك، أضاف أن الإعفاء العملي الوحيد الذي يمكن أن تسعى له الريبل هو اللائحة A، والتي تقيّد مبيعات XRP لمنتج ODL بمبلغ 75 مليون دولار سنويا، وهو ما يعد غير مثالي للشركة.

من جهة أخرى، رغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تكون راضية عن العقوبات المالية المفروضة، فإن هناك تكهنات بأنها قد تستأنف الحكم الصادر في يوليو 2023 بشأن عدم اعتبار المبيعات الثانوية لـ XRP أوراقا مالية.

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