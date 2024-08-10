بلوكشين الايثيريوم يحقق إيرادات بقيمة 2.7 مليار دولار في عام 2024

الأداء القوي للايثيريوم لا يتعلق بمكانة عملة الايثيريوم السعرية وراء عملة البيتكوين فقط بل يتعدى إلى توليد الإيرادات ومكانة البلوكشين الراسخة في سوق العملات الرقمية.

يعود نجاح الشبكة إلى نظامها البيئي الواسع الذي يضم عدد كبير من التطبيقات البرمجية والمستخدمين النشطين.

ويبرز هذا الأداء قدرة الايثيريوم على تحقيق رسوم عالية، مما يدل على متانتها ومرونتها في مشهد البلوكشين المتغير.

تُظهر هذه النتائج تفضيل واضح بين المطورين والمستخدمين للايثيريوم مقارنة بالمنصات الأخرى.

بالاضافة إلى ذلك، ترتبط إيرادات رسوم الايثيريوم بشكل وثيق بتقلبات أسعارها.

على سبيل المثال، خلال الاتجاهات الصعودية مثل تلك التي شهدتها في 5 مارس، عندما ارتفعت الرسوم إلى 38.42 مليون دولار، شهدت الايثيريوم نشاط متزايد.

ونتيجة لذلك، تستمر الشبكة في جذب حجم كبير من المعاملات حتى أثناء فترات الركود في السوق، كما هو الحال في زيادة الرسوم البالغة 15.97 مليون دولار في 5 من أغسطس.

تعكس هذه التقلبات قدرة الايثيريوم على الحفاظ على مستويات عالية من النشاط بغض النظر عن الظروف السوقية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شبكة الايثيريوم بمعالجة ما يقرب من 1.96 مليون معاملة يومية في 14 يونيو، مما يعكس حجم المعاملات المرتفع على الشبكة.

وهذا يدل على قدرة الايثيريوم على الحفاظ على نشاط قوي، بغض النظر عن اتجاهات الرسوم.

وبالتالي، تظل الايثيريوم المنصة المفضلة لمطوري ومستخدمي تقنية البلوكشين.

جدير بالذكر أن آلية حرق الرموز EIP-1559، التي تعمل على تقليل العرض الإجمالي للايثيريوم، تلعب دور هام في تعزيز مكانة الايثيريوم التنافسية في السوق.

مع زيادة الطلب على الايثيريوم، تقلل هذه الآلية من العرض، مما ينشئ نوع من صدمة العرض.

إن التفاعلات المستمرة بين العرض والطلب على الايثيريوم تعد أمر حاسم للمشاركين في السوق، خاصة في ظل سحب المدققين للإيثيريوم واستمرار الشبكة في حرق المزيد من العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

هيمنة البيتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات: التفاصيل هنا

تسوية قضية احتيال كريبتو بقيمة 40 مليون دولار بين هيئة SEC وشركة “Ideanomics”

