تحديث جديد في قضية الريبل وهيئة SEC: التفاصيل هنا

في تطور جديد في المعركة القانونية المستمرة بين شركة الريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، شهدت القضية نقطة تحول مهمة في أوائل أغسطس.

حيث، أمر القاضي “توريس” شركة Ripple بدفع غرامة مالية قدرها 125 مليون دولار بسبب انتهاكات معينة لقوانين الأوراق المالية.

يُذكر أن هذا المبلغ يمثل جزء صغير من الطلب الأولي للهيئة التنظيمية الذي بلغ 2 مليار دولار.

أبدى بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في الريبل، بما في ذلك الرئيس التنفيذي “بريان غارلينغهاوس” والمستشار القانوني “ستيوارت ألدروتي”، رضاهم عن القرار القضائي، مؤكدين التزامهم بالقواعد واستعدادهم لدفع المبلغ من ميزانية الشركة.

رغم تكهنات بعض مستخدمي منصة X بأن الشركة قد تتوصل إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت مبكر من هذا الأسبوع، إلا أن كلا الجانبين التزما الصمت حول هذا الموضوع.

وفي تطور لاحق، قدم محامو الريبل طلب جديد يسعون فيه إلى تأجيل دفع الجزء النقدي من حكم المحكمة الصادر في الشهر الماضي.

ووفقا للطلب، كشفت الشركة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد وافقت على الشروط المقترحة لتأجيل الدفع، والذي كان من المفترض أن يتم في 6 سبتمبر.

واقترح محامو الريبل تحويل 111٪ من المبلغ (ما يعادل حوالي 138 مليون دولار) إلى حساب مصرفي تابع للفريق القانوني للشركة كضمان.

ومن المتوقع أن تظل هذه الأموال في الحساب لمدة تصل إلى 30 يوم بعد انتهاء مهلة الاستئناف.

يُذكر أن كلا الطرفين لديهما حتى أوائل أكتوبر للطعن في الحكم.

وقد أشار أحد محامي الريبل، من شركة “Kellogg Hansen”، إلى أن المبلغ سيظل مجمد في الحساب حتى يتم الإفراج عنه إما بأمر من المحكمة أو من خلال اتفاق بين الطرفين.

وجاء في الرسالة القانونية:

إذا ألغت محكمة الاستئناف أو عدلت الحكم، فسيعمل الطرفان بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول التصرف المناسب في الصندوق، وسيرفعان إلى المحكمة أي نزاع لا يمكنهما حله.

أشار بعض المحللين في الصناعة إلى أن هذه الخطوة قد تكون إشارة على استئناف محتمل من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأعرب المحامي الأمريكي “فريد ريسبولي” عن اعتقاده بأن الجهود المبذولة لإنشاء صندوق ائتماني للأموال تزيد من احتمالية الاستئناف، قائلا:

إن بذل كل هذا الجهد لإنشاء صندوق ائتماني للصناديق يعزز فرص الاستئناف في رأيي.

ولكن في النهاية، هذه هي الخطوة الأكثر أمانا بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات لكسب الوقت حتى الموعد النهائي للاستئناف في 7 أكتوبر.

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