منصة “Trustpilot” توقف تقييم بينانس وتعطل خدمة TrustScore الموجهة لمنصات الكريبتو

أعلنت منصة “Trustpilot”، المتخصصة في تقديم التقييمات من المستخدمين الحقيقيين، عن تعطيل “TrustScore” الخاص بمنصة تداول العملات المشفرة بينانس، بعد اكتشاف عدد من التقييمات المزيفة المتعلقة بالشركة.

وقامت المنصة بالفعل بإزالة تلك التقييمات المزيفة.

اكتشاف التقييمات المزيفة لـ بينانس على Trustpilot:

نشرت “Trustpilot” على صفحة بينانس الموثقة تحذير ينص على أنه إذا تم اكتشاف تقييمات مشبوهة إضافية على هذا الملف الشخصي، فسنقوم بإزالتها أيضا.

وأضافت:

إذا كنت تعتقد أن التقييم مزيف، يمكنك الإبلاغ عنه.

وأكدت المنصة على التزامها بالحفاظ على نزاهة منصتها، مشددة على أن الشركة لم تلتزم بالقواعد المعمول بها.

وأوضحت “Trustpilot” أنها تتخذ إجراءات حاسمة عندما يتم اكتشاف سوء استخدام للمنصة، وذلك حفاظا على الثقة بينها وبين مجتمع المستخدمين.

في عالم المنصات الرقمية، لا سيما تلك المتخصصة في الخدمات المالية، تعتبر “Trustpilot” مصدر موثوق لتقييم المستخدمين.

ورغم أن المراجعات الإيجابية يمكن أن تعزز سمعة المنصات، إلا أن التقييمات السلبية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سمعتها، حيث تعتمد العديد من الشركات على درجات “Trustpilot” لتعزيز قيمة علاماتها التجارية.

ومع ذلك، أصبح من المعروف أن البعض يحاول استغلال المنصة من خلال نشر تقييمات مزيفة.

حتى أن هناك عاملين مستقلين يعلنون عن خدماتهم عبر الإنترنت لنشر مراجعات مزيفة على “Trustpilot”.

وقد اتخذت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية مؤخرا خطوة لحظر هذه الممارسات رسميا.

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