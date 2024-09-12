إطلاق العملة الرقمية “cbBTC” المدعومة من كوين بيس على شبكتي Base والايثيريوم

أعلنت منصة كوين بيس التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن إطلاق منتجها الجديد Wrapped Bitcoin (cbBTC) الذي أصبح متاح الآن على شبكتي Base والايثيريوم.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب دمج كوين بيس لشبكة Lightning لتسريع تحويلات البيتكوين قبل بضعة أشهر.

وأوضحت كوين بيس في بيانها أن عملة cbBTC ستكون مدعومة بنسبة 1:1 بعملة البيتكوين (BTC) التي تحتفظ بها الشركة، مما يضمن أن كل وحدة من cbBTC تمثل فعليا بيتكوين واحد.

في الوقت الحالي، المنتج متاح فقط على Base والايثيريوم، ولكن من المتوقع أن يتوسع ليشمل شبكات أخرى في المستقبل، على الرغم من عدم تحديد الشركة لها بعد.

جاء في البيان:

مع cbBTC، نواصل تعزيز الحرية الاقتصادية عبر تمكين المستخدمين من استغلال البيتكوين الذي يمتلكونه في تطبيقات مالية داخل نظام الايثيريوم البيئي.

وأشارت “كوين بيس” إلى أن دمج شبكة Lightning في وقت سابق من هذا العام ساهم في تسهيل تحويلات البيتكوين بشكل أسرع وأقل تكلفة.

تفتح cbBTC الباب أمام تطبيقات DeFi المختلفة بفضل توافقها مع هذا القطاع.

يمكن لحاملي البيتكوين الاستفادة من عملاتهم من خلال توفير السيولة لبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) أو استخدامها كضمان لاقتراض أصول مشفرة أخرى.

تشمل بعض بروتوكولات DeFi التي تدعم cbBTC منذ البداية:

Curve وAave وCompound وMellow وDeFinitive وSteakhouse وMaple.

من الجدير بالذكر أن cbBTC لن يكون لها دفتر أوامر أو زوج تداول منفصل على منصة كوين بيس.

عند إرسال المستخدمين لعملاتهم من البيتكوين إلى عناوين Base والايثيريوم المحددة، سيتم تحويل البيتكوين تلقائيا بنسبة 1:1 إلى cbBTC والعكس.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك تداول cbBTC عبر المنصات اللامركزية باستخدام محفظة كوين بيس أو أي منصات تداول أخرى.

في الوقت الحالي، ستكون cbBTC متاحة فقط لمستخدمي كوين بيس المقيمين في الولايات المتحدة (باستثناء ولاية نيويورك)، والمملكة المتحدة، ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وسنغافورة، وأستراليا، والبرازيل.

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