منصة Bitget تعلن عن الأنشطة الرئيسية خلال مؤتمر TOKEN2049 في سنغافورة

أعلنت منصة Bitget، منصة التداول الرائدة في مجال العملات المشفرة وشركة الويب 3، عن مجموعة من الأنشطة البارزة خلال مؤتمر TOKEN2049، أحد أكبر مؤتمرات العملات المشفرة والبلوكشين في العالم، والذي سيُعقد يومي 18 و19 سبتمبر في مارينا باي ساندز، سنغافورة.

يهدف هذا الحدث إلى جمع عشاق العملات المشفرة وقادة الصناعة والمؤثرين الرئيسيين من جميع أنحاء العالم في تجربة غنية لا تُنسى.

TOKEN2049: ملتقى عالمي للعملات المشفرة

من المتوقع أن يجذب مؤتمر TOKEN2049 أكثر من 20,000 مشارك من جميع أنحاء العالم هذا العام.

سيتميز الحدث بخطابات رئيسية، ومناقشات جماعية، وفرص للتواصل بين رواد الصناعة، وسيتزامن مع سباق الفورمولا 1 في سنغافورة، مما يضفي طابع خاص على الحدث ويزيد من حماسته.

دعم المبادرات النسائية في قمة SheFi

تماشيا مع التزام Bitget بالتنوع والشمول في مجال الويب 3، ستكون الشركة الراعي الرسمي لجوائز B4H خلال قمة SheFi.

يهدف هذا الحدث إلى الاحتفال بالقيادات النسائية في مجال البلوكشين والعملات المشفرة، حيث سيتجمع ألمع العقول النسائية في الصناعة.

ستحظى “Gracy Chen”، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget، بفرصة قيادة لقاءات حصرية مع قادة الرأي الرئيسيين والشركاء من مجتمع العملات المشفرة العالمي.

فعاليات خاصة وتجارب حصرية:

بالإضافة إلى الأنشطة الرسمية في المؤتمر، تنظم Bitget سلسلة من الحفلات الحصرية على متن اليخوت ولقاءات تواصل حصرية لقادة الصناعة.

كما تتعاون الشركة مع RaveDAO لاستضافة حفلة Nightopia الخاصة في Zouk، أحد أبرز أماكن الحياة الليلية في آسيا.

ستكون محفظة Bitget Wallet الشريك الرسمي للحدث، حيث سيتمتع الحاضرون الذين يستخدمون المحفظة لتذاكر NFT الخاصة بهم بامتيازات حصرية، تشمل فرصة للفوز بجزء من جائزة BWB بقيمة 10,000 دولار بالإضافة إلى مشروبات مجانية.

خلال المؤتمر، ستعقد Bitget مؤتمر صحفي حصريا للإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة في مجال البلوكشين.

هذا الحدث مخصص للإعلام فقط وسيعرض أحدث المبادرات والتعاونات التي تسعى الشركة لتحقيقها لدعم الابتكار في مجال العملات المشفرة.

كلمة رئيسية من “Gracy Chen” ومستقبل منصات التداول

في اليوم الثاني من TOKEN2049، ستلقي Gracy Chen كلمة رئيسية بعنوان:

منصات التداول في الصدارة: قيادة العملات المشفرة من قطاع متخصص إلى قطاع رئيسي.

ستناقش الجلسة دور منصات التداول في نقل سوق العملات المشفرة إلى قطاع التمويل السائد، بمشاركة متحدثين من منصات تداول رائدة مثل Bybit وKuCoin وCoinW وBingX.

رسالة Bitget:

صرحت Gracy Chen بما يلي:

يُعد TOKEN2049 فرصة فريدة للتواصل مع قادة الويب 3 ومناقشة التحديات والنمو في الصناعة. نحن في Bitget فخورون بأن نكون شريك رئيسي للحدث، وسنعلن عن استثمارات وشراكات مهمة ستشكل مستقبل العملات المشفرة.

نبذة عن Bitget:

تأسست Bitget في عام 2018 وتعد من منصات التداول الرائدة عالميا في مجال العملات المشفرة.

تخدم Bitget أكثر من 30 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة، وتهدف إلى مساعدة المستخدمين على التداول بذكاء من خلال ميزات مبتكرة مثل التداول بالنسخ وحلول التداول المتقدمة.

محفظة Bitget Wallet، المعروفة سابقا باسم BitKeep، توفر حلول ويب 3 شاملة وتدعم عمليات متعددة الشبكات، مما يجعلها واحدة من أبرز المحافظ الرقمية في السوق.