بعد الكثير من التذبذب: سعر البيتكوين شبه مستقر عند مستوى 63 ألف دولار

بعد التذبذب الكبير في سعر البيتكوين والذي جاء مباشرة بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، حيث بلغ سعر عملة البيتكوين مستوى 64 ألف دولار قبل أن تفقد العملة ما يقرب من ألف دولار من قيمتها.

بدأ سعر البيتكوين أسبوع التداول بانخفاض من أكثر من 60 ألف دولار إلى ما دون 58 ألف دولار يوم الإثنين.

جاءت هذه التقلبات في ظل توقعات بمزيد من التحركات المتذبذبة مع اقتراب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة خفض أسعار الفائدة.

في الساعات التي سبقت قرار الفيدرالي، ارتفع سعر البيتكوين إلى ما يزيد عن 61 ألف دولار، ليصل السعر لاحقا إلى مستويات غير مسبوقة بعد خفض الفائدة بنسبة 0.5% يوم الأربعاء.

حيث دفعت موجة صعودية أخرى العملة إلى ما يزيد عن 64 ألف دولار، وهو أعلى مستوى للعملة في ثلاثة أسابيع.

إلا أن عملة البيتكوين لم تتمكن من الحفاظ على هذا الزخم، وانخفضت تدريجيا لتستقر حاليا عند 63 ألف دولار، وسط مؤشرات على احتمالية استمرار التراجع.

القيمة السوقية للبيتكوين انخفضت إلى أقل من 1.25 تريليون دولار، في حين تراجعت هيمنتها على سوق العملات الرقمية البديلة من 55% إلى 54.3%، وفقا للأرقام المقدمة من CoinGecko.

هدوء السوق:

بعد المكاسب الملحوظة المسجلة خلال الأيام الأخيرة، هدأت حركة العملات الرقمية البديلة، حيث سجلت كل من ETH وXRP وBNB وTRX وSHIB تغيرات طفيفة في حدود 1%.

أما العملات الأخرى مثل SOL وDOGE وADA وLINK وBCH فقد سجلت تراجع يتراوح بين 1% و2%.

ومن بين أكبر العملات التي شهدت تراجع هناك:

Toncoin وAvalanche وNEAR Protocol.

انخفض سعر العملة الرقمية Toncoin بنسبة 5% ليصل سعر العملة إلى 5.5 دولار، في حين تراجع سعر العملة الرقمية Avalanche بنسبة 4% لتسجل 27 دولار، وتراجعت العملة الرقمية NEAR بنسبة 4% لتبلغ 4.3 دولار.

أما الخسائر الأكبر فكانت من نصيب WIF، التي تراجعت بنسبة 10% تقريبا، تلتها عملات أخرى مثل NOT وBRETT وPOPCAT وAR.

نتيجة لهذه التراجعات، فقد سوق الكريبتو نحو 40 مليار دولار من قيمته الإجمالية، ليصل الآن إلى ما دون 2.3 تريليون دولار.

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