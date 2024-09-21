تفوق بلوكشين TON على بلوكشين البيتكوين والايثيريوم في هذه النقطة: تعرف عليها

سجلت شبكة Open Network (TON) نمو ملحوظ، حيث تجاوز عدد العناوين النشطة على بلوكشين TON نظيرها في شبكات البلوكشين الرائدة مثل البيتكوين والايثيريوم.

وفقا لبيانات “IntoTheBlock”، ارتفع عدد العناوين النشطة على شبكة TON إلى 3 مليون خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

تفوق TON على شبكات البلوكشين الرائدة:

تُظهر البيانات أن شبكة TON تفوقت على شبكة البيتكوين والايثيريوم من حيث عدد العناوين النشطة اليومية.

هذا النمو الملحوظ جاء نتيجة زيادة الاهتمام بالشبكة من قبل المطورين والمستثمرين والمستخدمين، ما عزز مكانة TON كمنافس قوي في مجال البلوكشين.

بجانب الزيادة في العناوين النشطة، شهدت شبكة TON نموا في أحجام التداول على الشبكة، خاصة في مجال العملات المستقرة.

تُعتبر TON الآن واحدة من أفضل الشبكات من حيث حجم تداول USDT، حيث سجلت حجم تداول قدره 1.2 مليار دولار لعملة USDT مع 1.5 مليون حامل فريد في 9 سبتمبر.

ورغم هذا الإنجاز، تظل Tron الشبكة الرائدة لتداول USDT بحجم بلغ 98.1 مليار دولار في نفس التاريخ، تليها الايثيريوم بـ 34.3 مليار دولار.

ويعكس هذا النمو المتسارع في تداول USDT على TON الاهتمام المتزايد بها من قبل المستخدمين، خاصة بعد إطلاق العملة المستقرة على الشبكة في أبريل من قبل شركة التيثر.

هذا وساهمت التطبيقات اللامركزية (dApps) الشهيرة المبنية على TON، مثل Hamster Kombat وNotcoin، في تعزيز نشاط المستخدمين وزيادة الاعتماد على الشبكة.

أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى استثمار قدره 30 مليون دولار من قبل Bitget وForesight Ventures لدعم تطوير مشاريع النقر للربح على بلوكشين TON.

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