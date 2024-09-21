هيئة SEC الأمريكية توافق على صندوق تداول خيارات البيتكوين التابع لشركة BlackRock

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تداول صندوق خيارات البيتكوين “iShares Bitcoin Trust” التابع لشركة “BlackRock”، مما يوسع من أدوات إدارة المخاطر المتعلقة بالبيتكوين.

هذا القرار يتيح للمستثمرين المزيد من الوسائل للتحوط من تقلبات أسعار البيتكوين والتعامل معها بمرونة أكبر.

تداول خيارات البيتكوين iShares Bitcoin Trust:

تأتي هذه الخيارات لتعمل بشكل مشابه لصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى (ETF) المتاحة في الأسواق الأمريكية، ولكن مع إجراءات خاصة تتعلق بالبيتكوين لضمان استقرار السوق.

يتم تسوية هذه الخيارات فعليا باستخدام البيتكوين، مما يوفر فرص إضافية للمستثمرين لإدارة المخاطر.

وأكدت هيئة الأوراق المالية أن هذه الخيارات ستخضع لمراقبة دقيقة وفقا للوائح تداول صناديق الاستثمار العادية.

ضمن شروط الموافقة، حددت هيئة SEC ستة قواعد رئيسية لمنع التلاعب بالسوق، من بينها وضع حد أقصى قدره 25,000 عقد لضمان استقرار السوق، نظرا لقيمة البيتكوين السوقية والسيولة المتاحة.

كما سيتضمن النظام إشراف، بما في ذلك التتبع الفوري وتحليل ما بعد التداول لمنع أي أنشطة تداول مشبوهة.

بدأت عملية الموافقة من هيئة SEC في يناير 2024، عندما تقدمت بورصة ناسداك بطلب لإصدار وتداول الخيارات على صندوق “iShares Bitcoin” التابع لشركة “بلاك روك”.

بعد مراجعات دقيقة وردود فعل عامة، تمت الموافقة على الاقتراح من قبل هيئة الأوراق المالية.

جاء القرار استجابة لمخاوف سابقة تتعلق بالتلاعب بالسوق وحماية المستثمرين، مع ضمان توفير السيولة الكافية.

أثار القرار ترحيب كبير بين خبراء الصناعة.

يرى الكثيرون أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة السيولة لصناديق البيتكوين المتداولة، وستحفز مشاركة أكبر من قبل المستثمرين المؤسسات في قطاع العملات المشفرة.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الموافقة من ثقة السوق وتدفع نحو قبول أوسع للبيتكوين في الأسواق المالية التقليدية.

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