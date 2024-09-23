ما هو وضع البيتكوين المغلف (Wbtc) ؟ وماهي أبرز الفرص والتحديات التي يواجهها؟

يشهد سوق البيتكوين المغلف (Wrapped Bitcoin) تطور ملحوظ مع دخول لاعبين جدد، أبرزهم شركة كوين بيس، التي تعد أكبر منصة لتداول للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

يرى المحللون أن هذه التطورات تقدم فرص لزيادة مشاركة المستخدمين، وتعزز السيولة عبر الشبكات المختلفة، وتحقق نمو كبير في السنوات المقبلة.

فرص وتحديات البيتكوين المغلف:

وفقا لتقرير حديث من “CryptoQuant”، يقدم السوق الحالي للبيتكوين المغلف إمكانيات واعدة، لكنها ليست خالية من التحديات.

قد يتردد بعض المستثمرين في استخدام بعض الرموز الرقمية بسبب الآليات المعتمدة من قبل الجهات الأمنية التي تدير هذه الرموز الرقمية.

جدير بالذكر أن البيتكوين المغلف (Wrapped Bitcoin) يقدم للمستخدمين فرصة الاستفادة من شبكات أخرى وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) دون الحاجة إلى بيع البيتكوين الفعلي.

يتم دعم هذه الرموز الرقمية بنسبة 1:1 بعملة البيتكوين الحقيقية، وغالبا ما تُستخدم على شبكة الايثيريوم.

أول رمز من هذا النوع هو WBTC، الذي أُطلق في عام 2019 بواسطة BitGo، وهو حاليا أكبر رمز بيتكوين مغلف مع معروض متداول يبلغ حوالي 153,000 عملة.

في عام 2020، تم إطلاق أنواع أخرى من البيتكوين المغلفة، بما في ذلك HBTC من شركة HTX، وtBTC من Threshold Network، وrenBTC من بروتوكول Ren.

أحدث إضافة هي cbBTC من شركة كوين بيس، والتي تعمل على شبكة الايثيريوم (الطبقة 1) وBase (الطبقة 2) التابعة لـ كوين بيس.

أطلقت شركة كوين بيس عملة cbBTC في 12 سبتمبر، وسرعان ما أصبحت ثالث أكبر عملة بيتكوين مغلفة في السوق، متجاوزة رموز HBTC وrenBTC.

ووفقا لمحللي “CryptoQuant”، فإن ما نسبته 64٪ من cbBTC موجودة على الإيثيريوم في منصة التداول اللامركزية Uniswap، حيث يستخدم الرمز لتوفير السيولة لأزواج تداول مثل cbBTC/WBTC وcbBTC/USDC.

جدير بالذكر أنه ورغم النمو السريع، تعرضت عملة cbBTC لانتقادات لاذعة.

يبلغ العرض المتداول من cbBTC حوالي 1,670 وحدة، بقيمة تقدر بنحو 101 مليون دولار، مع وجود 941 وحدة على شبكة إيثريوم و729 على Base.

بينما توفر cbBTC فرصا مالية جديدة، بما في ذلك التداول والإقراض على المنصات اللامركزية، إلا أن هناك بعض المخاوف حول شفافيتها.

على عكس BitGo، التي تقدم قائمة علنية بالعناوين التي تحتفظ بالبيتكوين الداعمة لـ WBTC على شبكة البيتكوين، رفضت كوين بيس الكشف عن هذه المعلومات الخاصة بـ cbBTC.

وهو الأمر الذي يجعل من الصعب على المستخدمين التحقق بشكل مستقل من أن البيتكوين الداعمة لـ cbBTC موجودة بالفعل على بلوكشين البيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت CryptoQuant إلى انتقادات أخرى تتعلق بالتحكم في العقود الذكية لـ cbBTC.

حيث يمكن للمسؤول عن العقد الذكي حظر العناوين ومنع نقل أو سك أو حرق الرمز، مما يشكل خطرا على المستخدمين الذين قد يجدون ممتلكاتهم مجمدة في ظروف معينة.

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