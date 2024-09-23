تصفية أكثر من 160 مليون دولار بعد فشل البيتكوين في الوصول لمستوى 65 ألف دولار

شهد سوق العملات الرقمية تصفية بأكثر من 160 مليون دولار بعد فشل سعر البيتكوين في تجاوز حاجز ومستوى 65,000 دولار.

بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة، حيث استقرت الأسعار حول مستوى 63,000 دولار، حاولت عملة البيتكوين الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية صباح الاثنين، لكنها واجهت مقاومة شديدة بالقرب من 65,000 دولار.

الرفض السريع لهذا المستوى أدى إلى تقلبات كبيرة في السوق، نتج عنه تصفية أكثر من 60 ألف متداول على مدار اليوم.

وكان أداء البيتكوين إيجابيا في الأيام السابقة، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 0.5% يوم الأربعاء.

تقلبات حادة خلال عطلة نهاية الأسبوع:

لم تتمكن عملة البيتكوين من المحافظة على زخمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وظلت تتداول في نطاق ضيق حول مستوى 63,000 دولار.

ثم جاءت المزيد من التقلبات مساء الأحد وصباح الاثنين، حيث تراجع سعر البيتكوين أولا إلى 62,400 دولار، ثم ارتفع سعر العملة إلى 64,000 دولار، قبل أن يفقد ما يقارب 1,500 دولار مرة أخرى.

وفي وقت لاحق، شهدت العملة ارتفاع ملحوظ لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع عند 64,800 دولار (على منصة Bitstamp)، قبل أن تتدخل الدببة وتوقف هذا الصعود.

بحلول اللحظة الراهنة، تتداول البيتكوين عند مستوى أقل بحوالي 1,200 دولار من هذا الارتفاع.

وعلى غرار البيتكوين، اتبعت العديد من العملات الرقمية البديلة نفس نمط التقلبات، مع تحقيق بعضها مكاسب كبيرة.

أدت هذه التقلبات الحادة إلى الإضرار بالمتداولين المفرطين في الاستدانة، حيث تعرض ما يقرب من 62,000 مشارك في السوق لتصفية مراكزهم.

ووفقا لبيانات “CoinGlass”، بلغ إجمالي قيمة المراكز التي تم تصفيتها حوالي 165 مليون دولار.

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