صناديق ETF البيتكوين تشتري المزيد من البيتكوين: التفاصيل هنا

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية (ETFs) نشاط لافت الأسبوع الماضي، حيث قامت بشراء 6573 بيتكوين (BTC)، وهو ما يعادل ضعف كمية البيتكوين التي تم تعدينها في الفترة نفسها، حيث أنتج المعدنون 3150 بيتكوين فقط.

وفقا لتقرير حديث صادر عن مجلة بيتكوين عبر منصة X، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين حققت خلال الأسبوع الماضي عمليات شراء تفوق بشكل كبير ما تم تعدينه من طرف المعدنون.

في يوم 20 سبتمبر وحده، تم تعدين 450 بيتكوين، في حين استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية على 1460 بيتكوين في اليوم ذاته.

هذه الفجوة تعكس التزايد السريع في الطلب على البيتكوين من قبل هذه الصناديق.

منذ إطلاق أول صندوق استثمار متداول في يناير 2024، تمكن المعدِّنون من إنتاج ما مجموعه 165,317 بيتكوين، بينما قامت صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة بشراء 298,015 بيتكوين في نفس الفترة.

يبرز هذا الفارق الواضح بين كمية البيتكوين التي يتم تعدينها وتلك التي يتم شراؤها من قبل الصناديق، مما يشير إلى تأثير متزايد لصناديق الاستثمار المتداولة على ديناميكيات السوق.

تأثير صناديق الاستثمار المتداولة على العرض والطلب في سوق البيتكوين:

تشير البيانات إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة تواصل تجميع البيتكوين بوتيرة أسرع من إنتاج المعدِّنين، مما قد يؤدي إلى تفاوت واضح بين العرض الجديد والطلب المتزايد على البيتكوين من قبل هذه الصناديق.

هذا التفاوت قد يكون له تداعيات على توافر البيتكوين في السوق، حيث تظهر الأرقام أن صناديق الاستثمار المتداولة أصبحت لاعبا رئيسيا في التحكم بالعرض.

تتيح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين للمستثمرين فرصة التعرض لعملة البيتكوين دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها مباشرة، حيث تتبع هذه الصناديق سعر البيتكوين وتكون مدعومة عادة بحيازات فعلية من البيتكوين.

في الوقت الذي تستمر فيه صناديق الاستثمار المتداولة في شراء البيتكوين، يبقى إنتاج المعدِّنين عند مستويات ثابتة.

ومن الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي لعملة البيتكوين محدود بـ 21 مليون عملة، مما يعني أن معدل إنتاج البيتكوين الجديد يتباطأ تدريجيا بمرور الوقت.

ويعود ذلك إلى آلية انقسام مكافأة التعدين، حيث تقل كمية البيتكوين التي يتم مكافأة المعدِّنين بها بنسبة النصف كل أربع سنوات.

آخر عملية انقسام حدثت في مايو 2020، ومن المتوقع أن تحدث العملية التالية في عام 2024، مما سيقلل من عدد البيتكوين الجديد الذي يتم إنتاجه يوميا.

ومع زيادة الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة، قد يؤدي هذا إلى ضغوط إضافية على العرض المتاح في السوق.

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