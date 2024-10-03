هيئة SEC الأمريكية تستأنف قضيتها ضد شركة الريبل

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC” رسميا عن نيتها استئناف الحكم الصادر ضد شركة الريبل في قضية مستمرة منذ أربع سنوات، تتعلق ببيع عملات XRP.

وكانت المحكمة قد فرضت غرامة على الشركة قدرها 125 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من التعويضات والغرامات التي طالبت بها الهيئة، والتي وصلت إلى حوالي 2 مليار دولار.

استندت اللجنة في استئنافها إلى أن قرار المحكمة الفيدرالية، الذي صدر في أغسطس الماضي عن القاضية “أناليزا توريس”، يتعارض مع سوابق المحكمة العليا وقوانين الأوراق المالية.

وقد أعربت هيئة “SEC” عن ثقتها في تقديم قضيتها لمحكمة الاستئناف بالدائرة الثانية.

من جانبه، وصف “ستيوارت ألديروتي”، كبير المسؤولين القانونيين في الريبل، خطوة الهيئة بأنها مخيبة للآمال ولكن ليست مفاجئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، “براد غارلينغهاوس”، أن الدعوى لم تحقق هدفها في حماية المستثمرين، مشيرا إلى أن استقالة مسؤول بارز في الهيئة قبل ساعات من تقديم الاستئناف يثير الشكوك حول منطقية هذا الإجراء.

للعلم تعود أصول قضية الريبل وهيئة SEC إلى ديسمبر 2020، عندما أخبرت SEC أن شركة الريبل جمعت بشكل غير قانوني 1.3 مليار دولار من بيع عملات XRP، معتبرة أنها أوراق مالية غير مسجلة.

ورغم أن المحكمة الفيدرالية قضت في يوليو 2023 بأن بيع XRP في منصات التداول لا ينتهك قوانين الأوراق المالية، إلا أن مبيعاتها للمؤسسات اعتُبرت مخالفة.

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