منصة تداول العملات الرقمية “Gemini” تغادر السوق الكندي بحلول ديسمبر 2024

أعلنت منصة تداول العملات الرقمية “Gemini”، التي أسسها الأخوان “وينكلفوس”، أنها ستتوقف عن عملياتها في كندا بحلول 31 ديسمبر 2024 وفقا للمصدر.

هذا القرار يأتي بعد خروج منصات أخرى مثل OKX وPaxos وBybit وبينانس من السوق الكندي.

إجراءات للمستخدمين الكنديين:

في رسالة بريدية بتاريخ 30 سبتمبر، أبلغت “Gemini” مستخدميها في كندا بأنه سيتم إغلاق حساباتهم بحلول نهاية العام، وأمهلتهم 90 يوم لسحب أصولهم.

يأتي هذا القرار استجابة للوائح الجديدة التي فرضتها هيئة الأوراق المالية الكندية (CSA) في وقت سابق من هذا العام.

تطلب هذه القواعد من منصات تداول العملات المشفرة توقيع تعهد مسبق (PRU) لمواصلة عملياتها، وتفرض قيودا على استخدام العملات المستقرة دون موافقة مسبقة.

تأتي هذه التشديدات بعد سلسلة من حالات الإفلاس البارزة في قطاع الكريبتو مثل افلاس شركة “Voyager Digital” و”FTX”، وتهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين.

وقد تم تمديد الموعد النهائي للامتثال للقواعد الجديدة حتى 31 ديسمبر 2024.

رغم تسجيل “Gemini” المسبق في أبريل 2024، قررت المنصة لاحقا الانسحاب، كما فعلت منصات رئيسية أخرى مثل بينانس وOKX بسبب التحديات التنظيمية الجديدة.

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