ارتفاع حجم معاملات الريبل بشكل كبير: ماذا يعني ذلك لسعر الريبل؟

شهدت معاملات الريبل (XRP) ارتفاع كبير هذا الأسبوع، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على سعر العملة.

قامت “Bitwise” بتسجيل كيان ائتماني تحت مسمى “XRP ETF” في ولاية “ديلاوير”، وتبع ذلك تقديم نموذج S-1 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وهي خطوة أساسية لإطلاق صندوق استثمار متداول (ETF) جديد.

هذا الإعلان أثار موجة من التفاؤل حول إمكانية إطلاق صندوق XRP ETF، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم معاملات XRP على الشبكة.

نمو حجم المعاملات والمخاطر المحتملة:

وفقا لبيانات منصة “Santiment”، وصل حجم معاملات XRP إلى 2.39 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال ثمانية أشهر.

هذا يعكس زيادة في نشاط المتداولين والتراكم المؤسساتي المحتمل.

ورغم هذا الارتفاع، يُظهر مؤشر MVRV لـ XRP لمدة 30 يوم انخفاض إلى -9.2٪، وهو أدنى مستوى خلال شهرين، مما قد يشير إلى منطقة فرصة للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الأول من أكتوبر تسجيل 145 معاملة كبيرة تجاوزت قيمتها مليون دولار، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبار بـ XRP.

ارتفعت المشاعر الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي حول XRP بعد تقديم طلب ETF، ولكن حذرت “Santiment” من أن الأسواق قد تتحرك عكس الاتجاه العام للحماس، كما حدث في الماضي مع صناديق البيتكوين والايثيريوم.

إذ قد لا يتماشى ارتفاع الأسعار مع التوقعات إذا تأخرت قرارات هيئة الأوراق المالية أو لم تحقق صناديق الاستثمار النتائج المتوقعة.

جدير بالذكر أن التفاؤل تجاه الريبل يتزامن مع استمرار التحديات القانونية للريبل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث أعلنت الهيئة عن نيتها استئناف قرار قاض فيدرالي في القضية المرفوعة ضد الريبل مما يزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل XRP.

اقرأ أيضا:

مع تحول مشاعر السوق: حوت ايثيريوم يبيع ما قيمته 47 مليون دولار

تحول المشاعر تجاه أداء البيتكوين في شهر أكتوبر

