فيديو.. الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع الحرارة: البرد مستمر حتى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت د. منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الحالية الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، موضحة سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت د.منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، وأحمد دياب، والمذاع على قناة صدى البلد، «بالفعل في اختلاف كبير في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل، وخاصة في الأيام التي تشهد نشاط رياح نشعر فيها بالاختلاف بشكل كبير».

وتابعت غانم: «دايما فترات النهار فيها دفء، وفترة الليل فيها برودة خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة والظهير الصحراوي. مطالبة بضرورة الانتباه والحرص على اصطحاب الملابس الشتوية عند الخروج في فترات الليل».

وأوضحت منار غانم، أن قيم درجات الحرارة بين النهار والليل في بعض المناطق، تكون 15 درجة، خاصة الفترة اللي إحنا فيها حاليا تعتبر فترة انتقالية بين فصلي الشتاء والربيع، متابعة بين فصل الشتاء وفصل الربيع بيكون في انخفاضات ملحوظة ناخد بالنا من الملابس ونعمل حسابنا في ملابس شتوية.

ونوهت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء لم ينته ولا بد من عدم تخفيف الملابس لحين منتصف شهر أبريل تجنبا لنزلات البرد، موضحة أن فصل الشتاء ينتهي فلكيا 20 مارس الجاري، ثم ييدأ فصل الربيع ويستمر 3 شهور ويبدأ فصل الصيف.