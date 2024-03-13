شكرا لقرائتكم خبر عن لم يسترد الوعى بشكل كامل.. المستشفى تكشف تفاصيل حالة اللاعب أحمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المستشفى التى يعالج فيها اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر، فى بيان لها الحالة الصحية لـ أحمد رفعت، موضحة أنه "حضر إلى المستشفي بسيارة الإسعاف، حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب، وطبقا للبروتوكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي، واستمر أكثر من ساعتين في الطوارئ"، مضيفة: أنه أثناء إنعاش قلب رئوي، حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من 20 مرة، وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي

وتابعت المستشفى فى بيانها، أنه بعد استقرار الحالة تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي.

وأشارت المستشفى، إلى أنه تم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم، والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ.

وأوضحت أنه تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره، وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوئ، وتم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم، وتم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلي لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة إنعاش القلب الرئوي.

كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، وتم سحب التحاليل والفحصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب، وحالة المريض حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل.