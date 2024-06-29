ميقاتي بدأ جولة تفقدية في الجنوب من ثكنة بنوا بركات في صور

بدأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي جولة تفقدية في الجنوب، ومحطتها الاولى في مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور.

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