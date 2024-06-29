شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد المغربى للتقييس يعترف بشهادات الإدارة الروحية لمسلمى روسيا لـ"منتجات الحلال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" الاعتراف بشهادات الحلال من المركز الدولي للتوحيد القياسي وإصدار الشهادات "الحلال" في الإدارة الروحية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وتم تسليم وثائق الاعتماد رسميا إلى المدير العام للمركزأيدار غازيزوف.

وعلى هامش الحدث، قال الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في المملكة المغربية، أليكسى أندرييف: "لقد أصبح المركز أول منظمة روسية يتم الاعتراف بشهاداتها في جميع أنحاء المغرب. كان هذا نتيجة للعمل الشامل للجانبين الروسي والمغربي ما يفتح فرصا جديدة للتعاون العملي بين رواد الأعمال الاقتصاديين".

وخلال المفاوضات بين البعثة التجارية الروسية في المغرب والمركز الدولي للتوحيد القياسي "الحلال" وجمعية المصدرين المغاربة، تم التوصل إلى اتفاق حول معايير مزيد من التعاون وتكثيف العمل لجذب شركات إنتاج الحلال الروسية والمغربية للمشاركة في فعاليات المعارض المتخصصة في البلدين (معرض الحلال الروسي في قازان ومعرض سيام الزراعي في مكناس).